Napoli, che beffa per De Laurentiis: ha ‘promesso’ di andarsene

In casa Napoli, oltre ai risultati altalenanti e deludenti, c’è preoccupazione per ciò che accadrà nel prossimo calciomercato.

Sono passati mesi, ormai quasi un anno, ma in casa Napoli e tra i tifosi c’è ancora il grande ricordo per quello che è accaduto nel 2023, la vittoria di uno storico scudetto che mancava da 33 anni. Un titolo che nessuno si aspettava, soprattutto per il dominio con cui è arrivato, ma gli azzurri hanno fatto la storia e regalato emozioni che mancavano da decenni.

Il ritorno alla normalità è stato più duro del previsto, il Napoli ha sofferto addii chiave di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis e la squadra non è mai stata in lotta per il bis scudetto. Il club ha cambiato tecnico a stagione in corso, ma neanche il ritorno di Walter Mazzarri ha portato alla normalità e l’obiettivo resta comunque un posto in Champions League. A proposito della principale competizione europea, gli azzurri hanno un doppio confronto tutto da giocare contro il Barcellona di Xavi, un’altra big europea piuttosto in difficoltà.

Uno degli uomini chiave sia lo scorso anno che in questa difficile annata è il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Quest’anno la stella di Tbilisi ha vissuto problematiche comuni a tutti i big della sua squadra, ma il suo rendimento non è stato insufficiente ed anzi il georgiano è l’unico a fare ancora la differenza. Gol, assist e grandi prestazioni con il numero 77 che disorienta gli avversari a suon di giocate e che resta un nome chiave del mercato partenopeo.

Calciomercato Napoli, il big può dire addio

Il calciatore MVP della scorsa stagione e stella del Napoli guadagna ancora ‘solo’ 1.1 milioni di euro annui. Numeri incredibili visto le cifre del calcio moderno e nessuno si aspettava tutto ciò, il calciatore azzurro è ancora tra i meno pagati della serie A e sicuramente il big con lo stipendio più basso della serie A. De Laurentiis e il procuratore hanno parlato di potenziale rinnovo a fine stagione, ma al momento questo ingaggio non fa stare tranquilli i tifosi azzurri, soprattutto calcolando che sul calciatore ci sono le big europee.

Una su tutte, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, da tempo estimatore del talento georgiano. Kvaratskhelia potrebbe essere utilizzato come trequartista e non solo come ala sinistra, visto la presenza in rosa di Vinicius Jr; Ancelotti lo ha sempre detto, tanto talento insieme non crea problemi e Kvara potrebbe raggiungere campioni come appunto la stella brasiliana, Bellingham e Rodrygo, rinforzando un reparto già straordinario.

C’è una sorta di promessa con Florentino Perez ammaliato dal calciatore e occhio quindi al possibile assalto estivo, i Blancos pensano ad un’offerta che faccia saltare il banco, Kvicha può lasciare Napoli.