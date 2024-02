Rivoluzione Napoli, ha già firmato

Il Napoli sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia recente senza ombra di dubbio. In tal senso, per l’estate si lavora alla rivoluzione. C’è una sorpresa, dal momento che sta per arrivare il nuovo direttore sportivo. E questo potrebbe portare in dote anche il nuovo allenatore, per la gioia dei tifosi.

Si tratta di un momento cruciale per il futuro del club partenopeo. In maniera del tutto inattesa, è stato gestito come peggio non si poteva il post Scudetto ed ora sembra un’utopia anche solo pensare alla Champions League. La squadra è sprofondata al nono posto in classifica e per questo in estate molto dovrà essere cambiato. In tal senso, arriva la svolta per quello che sarà il nuovo tecnico, dal momento che con lui arriverà anche il direttore sportivo al posto di Meluso. Che fin qui non ha convinto. Adesso arrivano novità importanti da questo punto di vista, dal momento che si stanno muovendo le prime pedine.

Gli azzurri preparano la rivoluzione per l’estate

Tutti gli errori possibili ed immaginabili sono stati commessi dagli azzurri. Sia a livello societario che tecnico, tanto da Rudi Garcia che da Walter Mazzarri. Senza ovviamente dimenticare i passaggi a vuoto sul mercato. Per questo in estate si sta preparando una autentica rivoluzione.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ciro Venerato di RAI Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe disposto a ricoprire d’oro Antonio Conte pur di convincerlo ad accettare la destinazione. Inoltre, gli lascerebbe anche libera scelta per il direttore sportivo ed in tal senso sembra molto caldo il nome di Daniele Faggiano, ora alla Sampdoria e con cui Conte ha già lavorato. Ibrahimovic, infatti, vorrebbe l’ex allenatore del Tottenham al Milan, ma il resto della dirigenza non è convinta e per questo la trattativa sembra ferma.

Napoli, ADL vuole Conte: con lui anche il ds?

Come è noto, dipendesse solo da De Laurentiis il nuovo allenatore del Napoli sarebbe Antonio Conte. Per questo motivo, a quanto pare, non solo sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro, ma gli affiderebbe anche la scelta del nuovo ds. Oltre al nome di Petrachi che gravita attorno agli azzurri da tempo, attenzione anche a quello di Daniele Faggiano. I due si conoscono bene avendo lavorato insieme con ottimi risultati. Ed ora, pur di ottenere il sì dell’ex tecnico del Chelsea, tra le altre, il patron azzurro sarebbe disposto a ricomporre questo duo.