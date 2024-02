Napoli, rivoluzione nel club: il dirigente sta firmando

In casa Napoli, come è noto, è già partita in questa sessione di inverno una sorta di rivoluzione che andrà avanti ancora. Si dovrà partire, per un discorso di priorità e di progettualità, dalla dirigenza ed ora arrivano sviluppi importanti. Il club sta per chiudere per la prima figura dirigenziale che serve a questo club.

Gli azzurri, come è noto, stanno vivendo una delle fasi più delicate della loro storia recente. Contro il Milan è arrivata l’ennesima sconfitta, seppur di misura, di questa stagione che allontana ancora di più la zona Champions League, fondamentale per le ambizioni del club. In tal senso, in una situazione del genere, c’è ben poco da salvare e sarà necessario in estate una autentica rivoluzione. E si deve partire, ovviamente, come sempre accade, dalla testa e, di conseguenza, dalla dirigenza. Ed in tal senso si stanno per compere gli indugi per il nuovo dirigente, fondamentale nel suo ruolo per ripartire.

Si avvia la rivoluzione

In estate, o anche prima se la situazione non dovesse migliorare in poco tempo, andrà sicuramente via Walter Mazzarri. Ma non sarà il solo, dal momento che va ricostituita la dirigenza, lasciata troppo debole per il mancato ricambio di Giuntoli, andato alla Juventus.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il primo a rischiare nel club di Aurelio De Laurentiis è il direttore sportivo Meluso. A tal punto che ci sono già i tre nomi per sostituirlo, a conferma del fatto che la sua posizione è tutt’altro che stabile.

Napoli, Meluso via: tre profili come nuovi ds

Il nome di Sartori, che alla guida del Bologna sta facendo davvero miracoli, non è ovviamente l’unico preso in considerazione del club. Che, come sempre accade, valuta un ventaglio di possibilità. Altri due nomi da tenere in considerazione sono quelli di Pietro Accardi, con la sua candidatura che arriverebbe in quota in caso di approdo di Farioli a Napoli, e quello di Stefano Marchetti. Attualmente al Cittadella, si tratta di un profilo che sta facendo benissimo e che è stato già seguito questa estate dal Napoli, prima della scelta di Meluso. Tra questi tre, in estate verosimilmente uscirà il nome del nuovo ds partenopeo.