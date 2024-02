Napoli, ribaltone in panchina: ritorno di fiamma di De Laurentiis

Le ultime di calciomercato Napoli si concentrano sul successore di Walter Mazzarri. Ecco tutti i dettagli

Il nuovo allenatore scelto da De Laurentiis è un big importante del calcio italiano che può davvero rilanciare il Napoli a partire della prossima stagione.

La stagione del Napoli sta proseguendo con grande incertezza, Walter Mazzarri sta dando il massimo cercando anche di mettere in pratica una nuova impostazione tattica.

L’obiettivo è conquistare un piazzamento per la prossima edizione della Champions League e cercare di dare il massimo nel doppio confronto contro il Barcellona, una sfida dove gli azzurri non partono affatto battuti.

L’impressione, però, è che ci siano poche chance di rivedere Mazzarri in panchina, Aurelio De Laurentiis punterà su un grande nome per allenare il Napoli. Il presidente punta su una nuova figura carismatica e con tanta esperienza in Serie A, che possa dare nuovi stimoli al gruppo e poter ripartire con un nuovo ciclo vincente.

Allegri per la panchina del Napoli

De Laurentiis potrebbe sorprendere ancora una volta i tifosi campani. C’è un vecchio pallino del presidente che probabilmente lascerà il suo club quest’estate, potendo così abbracciare il progetto campano e cercare nuove motivazioni in Serie A: parliamo di Max Allegri.

Il patron azzurro aveva già cercato Allegri prima del suo ritorno alla Juventus, il livornese darebbe sicuramente una scossa allo spogliatoio. Adl avrebbe incontrato il mister per quattro volte nei suoi uffici. L’allenatore bianconero è una garanzia in Serie A, sono sei gli scudetti vinti tra il Milan e quelli nel primo ciclo della Juventus, aggiungendo inoltre due finali di Champions.

De Laurentiis gradisce il profilo di Allegri, che potrebbe lasciare la Juve a un anno dalla fine del suo oneroso contratto da 7,5 milioni di euro con i bianconeri. Il casting della panchina azzurra si allarga a uno dei protagonisti del calcio italiano, spesso capace di togliere l’ansia sulla squadra proprio catalizzando su di sé tutta l’attenzione e che, per allenare il Napoli, dovrebbe comunque abbassare le sue pretese.

Allegri tornerebbe a Napoli dopo i trascorsi da calciatore, l’allora centrocampista non è però ricordato per grandi pagine scritte in azzurro, anzi… Voluto da Giovanni Galeone per guidare il gioco del Napoli nella stagione 1997-98, fu trascinato dalla crisi del club (arrivato ultimo in quella stagione) e disputò solamente sette partite con gli azzurri.