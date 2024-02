Serie A, nuova penalizzazione in arrivo: cambia la classifica

Dopo le vicende della scorsa stagione, la classifica della Serie A rischia di essere stravolta nuovamente

Durante la scorsa stagione si scatenarono una serie di dibattimenti legati alla manovra stipendi e alle plusvalenze in casa Juventus. I bianconeri furono dapprima penalizzati, poi di nuovo ‘reintegrati’ e infine, a campionato quasi concluso, sanzionati con una penalizzazione di 10 punti che sancì l’esclusione da tutte le coppe europee.

Anche per quest’anno sembra non esserci pace, perché potrebbe riconfigurarsi uno scenario poco gradevole per una big, tra giustizia sportiva e penalizzazioni. A quanto pare la classifica 2023/24 è ancora in bilico, in attesa che si faccia chiarezza su una plusvalenza risalente al 2020.

Già analizzata dalla Giustizia Sportiva in passato, la situazione legata alla presunta plusvalenza fittizia nell’affare Osimhen/Napoli potrebbe riaprirsi durante questo campionato.

La trattativa che vide come protagonista il nigeriano, includeva anche altri quattro calciatori valutati insieme attorno ai 20 milioni di euro. L’affare in esame non portò alcuna penalizzazione al Napoli in prima istanza, ma se nelle prossime settimane dovessero emergere nuovi elementi, i partenopei potrebbero trovarsi in una situazione ben peggiore di quella attuale.

L’undici di Mazzarri non sta certo facendo faville e, forse insieme alla Lazio, risulta essere la sorpresa negativa della stagione in corso.

Napoli a rischio, penalizzazione ancora possibile

A fare chiarezza sulla questione è stato il legale Ruggero Di Staso, che ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha ribadito che “nella peggiore delle ipotesi ci saranno due punti di penalizzazione”. Il rischio di una revisione del caso sussiste perché mesi addietro tutta l’indagine è stata passata alla Procura di Roma, la quale potrebbe decidere – proprio come successo alla Juventus – di riaprire l’indagine e assegnare 2 punti di penalizzazione alla squadra di Aurelio De Laurentiis.

Nel giugno del 2022, su istruzioni dei pm di Napoli, le Fiamme Gialle avevano sequestrato i documenti afferenti all’acquisto di Osimhen grazie alle perquisizioni messe in atto sia a Castel Volturno, che nella Capitale, oltre che in Francia.

De Laurentiis è stato cosi iscritto al registro degli indagati per falso in bilancio. Ora bisognerà vedere che piega prenderà l’indagine, ma visto il precedente Juventus i partenopei non possono dormire sonni tranquilli.

Anche se 2 punti di penalizzazione sono facilmente recuperabili, una penalizzazione andrebbe certamente a destabilizzare un ambiente già minato da una stagione fallimentare. Dopo lo scudetto dello scorso anno infatti, l’undici di Mazzarri si trova a metà classifica con un esonero – quello di Rudi Garcia – già alle spalle.