Un altro addio, anche lui lascia il Napoli: vola in Inghilterra

Le ultime di calciomercato Napoli mettono in risalto un altro possibile addio in estate. Affare da almeno 20 milioni

Per il Napoli le ultime due sessioni di calciomercato sono state insolite rispetto alle passate. In quella estiva non ha fatto quasi niente, mentre in quella invernale ha comprato ben quattro calciatori. Praticamente il contrario di quanto facciano in genere i club, ma qui c’era un motivo ben preciso che De Laurentiis ha spiegato pochi giorni fa in conferenza stampa.

Pochi mesi fa, il patron azzurro aveva intenzione di lasciare quasi intatta la squadra che aveva appena vinto lo scudetto, ma complici i pessimi risultati di questa stagione è stato costretto a intervenire a gennaio per provare a ribaltare la situazione.

Ngonge e Mazzocchi si sono rivelati subito importati, mentre è stato utilizzato già due volte – seppur per pochi minuti – Leander Dendoncker. Per Traore si aspetta la sua piena guarigione.

Il mercato è un argomento che spesso ha fatto penare i tifosi napoletani. Dopo Cavani, Higuain, Kim e tanti altri, stavolta a dire addio sarà Victor Osimhen. Quasi annunciata la partenza del capocannoniere della scorsa stagione, un sacrificio però che farebbe arrivare nelle casse partenopee circa 120 milioni, soldi che poi potrebbero venir reinvestire per la campagna acquisti.

Sembra però che di addii pesanti, al di là di Zielinski che andrà all’Inter a zero, potrebbero essercene due. Per ora sono solo indiscrezioni, ma pare che anche Amir Rrahmani possa lasciare a fine campionato.

Napoli, non solo Osimhen: in estate potrebbe dire addio anche Rrahmani

Arrivato nel 2020 per circa 10 milioni di euro dal Verona, adesso il kosovaro ha 29 anni e vale quasi il doppio: se arrivassero offerte concrete, insomma, gli azzurri potrebbero pensare ad una cessione.

Il difensore centrale si è man mano preso il suo posto da titolare, che poi si è anche tenuto stretto per tutte e quattro le stagioni trascorse in Campania, vincendo pure il tricolore da protagonista. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, l’ex scaligero potrebbe salutare nella prossima sessione estivas.

Il ventinovenne potrebbe ascoltare le sirene inglesi trasferendosi in un campionato dove lui non ha mai giocato. Rrahmani interesserebbe a Brighton, West Ham e Wolves. Il Ds Meluso e De Laurentiis sono disposti ad ascoltare tutte le offerte, partendo da una base d’asta di circa 20 milioni di euro. Staremo a vedere cosa accadrà in estate.