Ancora Juve contro Napoli: arriva una stella della Serie A

Lo scontro di calciomercato tra Juventus e Napoli si rinnova, Cristiano Giuntoli vuole incidere con un colpo in Serie A

La Juventus punta con decisione a uno dei migliori elementi del campionato, già seguito da Giuntoli quando era Direttore sportivo del Napoli.

Le mosse per la prossima stagione cominciano già a incuriosire i tifosi, ci sono già tanti calciatori emergenti che vengono seguiti dai direttori sportivi con grande attenzione.

La Juventus, in particolare, punta sul mercato interno per aumentare la sua qualità. Il probabile ritorno in Champions League porterà Giuntoli nelle condizioni di dover trovare dei rinforzi ben mirati. Ci sono attaccanti che possono aumentare il potenziale bianconero in campo.

Un big di Serie A è conteso al Napoli, gli azzurri hanno da tempo nel mirino una sorta di jolly per l’attacco, una punta che ha dimostrato una grande continuità in questa Serie A.

La Juve lotta contro il Napoli per avere Gudmundsson del Genoa. L’attaccante islandese potrà indossare la maglia di una big, del resto i rossoblù sanno di non poter trattenerlo ulteriormente.

Gudmundsson cambia in Serie A, i dettagli

La partenza dell’attaccante è stata già preventivata dal Genoa e, secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, sono tante le squadre in lotta per averlo. In Italia ci sarà un duello tra Juventus e Napoli, all’estero invece almeno tre club di Premier League seguono con attenzione le mosse del calciatore rossoblù.

Il Genoa, per altro, ha già rifiutato offerte importanti nelle scorse settimane, una su tutte quella della Fiorentina. Il club gigliato si era spinto a offrire 20 milioni di euro per averlo già a gennaio, il Genoa ha rifiutato l’offerta valutando il suo calciatore 30 milioni e non ha fretta di venderlo, dopo aver chiuso in uscita Dragusin con il Tottenham.

L’islandese, nel frattempo, continuerà a mostrare il suo talento nel corso di questa stagione. Gli 11 gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia ne confermano la sua ascesa nel calcio italiano. Arrivato a Genova nel gennaio 2022, è maturato moltissimo proprio grazie ad Alberto Gilardino. L’ex bomber lo ha lanciato con decisione in cadetteria nella scorsa stagione e ora ne ha fatto un leader offensivo di grande qualità.

La Juve di Giuntoli resta sempre alla finestra, gli ottimi rapporti col club ligure sono da considerare. L’islandese sarebbe il sostituto ideale di Chiesa che, senza un rinnovo di contratto (va in scadenza nel 2025) potrebbe partire e lasciare un bel vuoto in attacco. Il Napoli, invece, segue Gudmundsson ma sa di dover fare qualche cessione: il reparto affollato, al momento, appare sin troppo affollato…