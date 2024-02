Napoli: deciso il prossimo colpo, arriva dal Bologna

Il Napoli prosegue la caccia a rinforzi per la prossima stagione e uno di questi potrebbe arrivare dal Bologna. Sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Non è un periodo sicuramente facile per il Napoli. Il quarto posto si allontana sempre più e ADL deve scegliere come muoversi in ottica della prossima stagione. Di certo ci sarà una vera e propria rivoluzione nella rosa e presto saranno sciolti tutti i dubbi.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli ha deciso uno dei prossimi colpi di calciomercato. Si tratta di un calciatore del Bologna che piace da tempo. I felsinesi sono pronti a dare il via libera a questo trasferimento.

Calciomercato Napoli: colpo dal Bologna, ecco chi arriva

Il Napoli sarà protagonista durante il calciomercato estivo. Le difficoltà avute in questa stagione confermano la necessità di una vera e propria rivoluzione al termine della stagione. Le scelte saranno fatte dopo l’annuncio del tecnico, ma le idee sono molto chiare. ADL ha già individuato i giocatori che potrebbero fare a caso dei partenopei. Ora nelle prossime settimane saranno fatti tutti i sondaggi del caso per valutare meglio la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Si tratta di un passaggio fondamentale per avere un quadro più chiaro sul futuro.

Tra i giocatori nel mirino di De Laurentiis c’è anche Beukema. Stando al quotidiano torinese, il Napoli aveva già fatto un tentativo a gennaio. Ora durante il calciomercato estivo il Bologna potrebbe aprire alla cessione. Vedremo se non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: Beukema nel mirino

