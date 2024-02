Caso Osimhen, sentenza in diretta sul Napoli: “Penalizzazione di due punti”

La vicenda sulle plusvalenze legate all’acquisto di Victor Osimhen sta per entrare nel vivo. La sentenza è stata spiegata in diretta. Ecco cosa sta rischiando realmente il club di De Laurentiis

Fino a questo momento la stagione del Napoli è stata pessima. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato di essere l’unico colpevole dei risultati negativi, ma non ha risparmiato qualche frecciatina a Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ‘colpevoli’ di aver abbandonato la nave prima che iniziasse ad affondare.

Come se non bastasse è sempre viva la vicenda che riguarda le plusvalenze collegate all’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, il quale ha appena perso la finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, è stato acquistato dal Lille nell’estate del 2019 per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. In questa operazione sono stati inseriti alcuni calciatori del settore giovanile, più il terzo portiere Karnezis. La procura sta indagando su presunte plusvalenze false e un noto avvocato ha spiegato la sua versione a Radio Napoli Centrale.

L’avvocato Ruggero Di Staso è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Napoli Centrale e si è soffermato sulla vicenda che riguarda Victor Osimhen. La possibilità che il Napoli finisca nei guai preoccupa i tifosi, ecco perché il legale ha voluto spiegare la sua posizione, facendo chiarezza sui rischi reali che corre il club partenopeo.

L’avvocato Di Staso: “Il Napoli rischia 2 punti di penalizzazione per il caso Osimhen”

“Nella peggiore delle ipotesi – ha detto Di Staso rassicurando in parte i tifosi azzurri – il Napoli rischia un paio di punti di penalizzazione”.

Anche se non si tratta di una penalizzazione importante, i tifosi del club azzurro sperano che Aurelio De Laurentiis riesca a dimostrare la sua innocenza e che risulti estraneo ai fatti. Una penalizzazione di due punti, soprattutto in una stagione delicata come questa, potrebbe impedire alla squadra di Walter Mazzarri di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, un traguardo già adesso difficilmente raggiungibile considerate le tante squadre davanti e il distacco di ben 7 punti dall’Atalanta, che come il Napoli ha una gara in meno.

A prescindere dalla penalizzazione o meno, a questo disastrato Napoli servirà davvero una impresa per acciuffare l’ultimo posto Champions.