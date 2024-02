Dal Napoli al Milan: scambio di prestiti in arrivo, se ne vanno

Napoli e Milan pronte a sedersi al tavolo delle trattative: scambio di prestiti, ecco il clamoroso scenario per l’estate

Si sono appena affrontate in un match tiratissimo che ha visto trionfare i rossoneri, grazie alla rete di Theo Hernandez. Ma Milan e Napoli, molto presto, potrebbero finire per incrociare i propri interessi anche in altre sedi: il calciomercato estivo, da questo punto di vista, già promette scintille.

La situazione in casa partenopea non è delle migliori: la squadra di Walter Mazzarri, che da buon traghettatore a giugno saluterà gli azzurri, è lontanissima dalla qualificazione alla Champions League: ben 7 punti. Ecco perché in vista del mercato estivo Aurelio De Laurentiis ha intenzione di mettere mano al portafogli per potenziare una rosa, evidentemente, non più all’altezza della situazione.

Già qualche settimana fa il patron aveva regalato a Mazzarri Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker: un promettente antipasto di ciò che accadrà durante l’estate, quando andranno anche rimpiazzati due pilastri come Zielinski (destinato all’Inter) e Victor Osimhen.

D’altra parte anche in casa Milan c’è aria di cambiamento, a partire pure qui dall’allenatore: Stefano Pioli, salvo clamorosi colpi di scena, non rimarrà fino alla scadenza contrattuale (2025) alla guida dei rossoneri. Il Milan al di là della questione bomber, con Giroud che è in scadenza e non ha ancora deciso se rinnovare col ‘Diavolo’, dovrà necessariamente fare molto in difesa.

Al centro, dove Kjaer è in uscita ed il recente ritorno di Gabbia non può assolutamente essere sufficiente. Così come sugli esterni, dove a parte Theo Hernandez sono già state segnalate diverse criticità: proprio in questo ambito, la dirigenza di Via Aldo Rossi e quella del Napoli potrebbero portare in scena un clamoroso scambio.

Milan-Napoli, via allo scambio: l’idea di De Laurentiis

Secondo quanto è stato riportato giorni fa da ‘Telelombardia’, il Milan resta fortemente interessato all’acquisto di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro e capitano del Napoli ha dimostrato, negli ultimi anni, di essere tra i più forti laterali al mondo.

Una possibilità che potrebbe diventare sempre più concreta al termine dell’attuale stagione, con Aurelio De Laurentiis che valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni di euro. Ma inaspettatamente l’affare potrebbe divenire molto presto uno scambio: il probabile arrivo di Conte potrebbe aprire ad alcuni addii in casa Milan.

Secondo quanto riferisce ‘Blasting News’, le due società potrebbero pensare a mettere sul piatto i cartellini di Di Lorenzo da un lato e Yacine Adli dall’altro. Il centrocampista rossonero potrebbe essere una prima risposta di De Laurentiis all’ormai certa partenza di Zielinski a fine campionato: il classe 2000 ha dimostrato grande tecnica e visione di gioco quest’anno agli ordini di Pioli.

Lo scambio di prestiti, con Adli in maglia azzurra e Di Lorenzo – primissima richiesta di Conte – pronto a trasferirsi a Milanello: poche settimane e l’affare potrebbe finalmente decollare.