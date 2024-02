Esonero Mazzarri, la decisione è presa: colpo di scena Napoli

Dopo la sconfitta di domenica del suo Napoli contro il Milan di Stefano Pioli, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una decisione importante sul futuro di Mazzarri

Dopo la vittoria raggiunta negli ultimi minuti nel match del Maradona contro il Verona, il Napoli di Walter Mazzarri è caduto di nuovo in campionato. Domenica ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi del Milan guidato da Stefano Pioli.

Il gol decisivo è stato realizzato da Theo Hernandez nel corso del primo tempo, dove gli azzurri hanno pensato troppo a difendersi. Basti pensare che ad inizio della seconda frazione di gara lo stesso Mazzarri ha cambiato modulo, schierando sin dal 46′ Matteo Politano al posto di Leo Ostigard e, quindi, tornando al consueto 4-3-3.

Con questa sconfitta, il Napoli ha visto allontanarsi ancora di più il quarto posto. I partenopei, infatti, sono noni in classifica a ben 7 punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini che occupa l’ultimo slot per accedere alla prossima edizione della Champions League. Proprio questo ko contro i rossoneri ppotrebbe aver innescato un nuovo colpo di scena in casa azzurra.

Mazzarri ha bocciato #Mazzarri. Prendere il gol decisivo così, come dimostra la slide, con la difesa a 3 schierata significa certificare l’inutilità di un sistema che non riesce nella copertura elementare degli spazi. Mazzarri, quindi, boccia se stesso e torna al 4-3-3: e qui c’è… pic.twitter.com/VTpck1C1n9 — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 11, 2024

Napoli, Mazzarri rischia il posto: esonero se non vince contro il Genoa

Secondo varie indiscrezioni, in caso di un mancato successo sabato pomeriggio nel match di sabato pomeriggiocontro il Genoa, Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti decidere di sollevare Walter Mazzarri dal suo incarico. Anche perché una non vittoria contro la squadra di Alberto Gilardino, di fatto, significherebbe abbandonare le ultime speranze per accedere alla prossima edizione della Champions.

Quella di sabato, dunque, potrebbe essere l’ultima partita di Mazzarri come allenatore del Napoli. Tuttavia, proprio per la sfida contro il Genoa, il tecnico toscano potrebbe riavere a propria disposizione Victor Osimhen. Quest’ultimo, dopo la sconfitta nella finale della Coppa d’Africa della sua Nigeria contro la Costa D’Avorio, sabato tornerà di nuovo in campo con la maglia azzurra, sperando che possa subito dare una grossa mano alle difficolà offensive del team campano.

L’esonero di Mazzarri, dopo quello di Rudi Garcia dello scorso novembre, sarebbe il secondo in questa stagione così deludente da parte del Napoli campione d’Italia. Aurelio De Laurentiis non è mai arrivato a chiamare ben tre allenatori nel corso di un solo anno, ma sabato potrebbe accadere l’imponderabile.