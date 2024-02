“Kvara è troppo individualista”: la stoccata dell’ex scuote il Napoli

Il Napoli torna da Milano con non pochi complimenti ma zero punti. E c’è un ex partenopeo della prima ora mazzarriana che critica Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli, i tifosi azzurri non saprebbero proprio immaginare la squadra azzurra senza il loro talentissimo. Il georgiano però è apparso molte volte appannato o comunque fin troppo impreciso, nonostante l’impegno non sia mai mancato.

E a differenza della scorsa stagione, Kvaratskhelia adesso finisce spesso sul banco degli imputati. Non è però certo a lui soltanto che andrebbe imputato l’andamento negativo del Napoli in questa brutta annata 2023/2024.

Eppure c’è chi ancora gli punta il dito contro, non apprezzando alcuni atteggiamenti in campo del 23enne di Tbilisi. Anche contro il Milan, nonostante una partita tutta sommato buona sul piano del gioco e della volontà da parte degli azzurri, Kvaratskhelia ha subito delle critiche.

In particolare un altro ex azzurro, che con Mazzarri ha giocato nella parte iniziale dell’ottimo ciclo al Napoli dell’allenatore toscano, ad avere criticato Kvara. Con tutto ciò che finisce con l’essere perfettamente esemplificativo di quella che è la stagione della squadra campione d’Italia.

È German Denis a non avere apprezzato alcune cose fatte dal talento dell’Est Europa nella partita di campionato contro i rossoneri. Gara che il Napoli ha perso per 1-0 e che è stata decisa da una incursione vincente di Theo Hernandez. Al di là del gol evitabilissimo incassato dai partenopei, Denis ha parlato a Sportitalia della partita del numero 77 azzurro.

Denis al veleno: Kvaratskhelia, così non va

.Secondo il puntero argentino, che in Italia ha militato anche con le maglie di Udinese, Atalanta, Reggina e Real Calapina, oltre che con i sanmarinesi del La Fiorita, Kvaratskhelia “ha assunto un atteggiamento fin troppo individualista” nel big match del Meazza contro i rossoneri.

E questo potrebbe essere interpretato come il sintomo di una serenità che in questo momento manca. Per Denis, in un paio di circostanze sarebbe stato più indicato trovare un passaggio vincente per un compagno anziché provare a centrare la porta avversaria.

Ma Denis non ha mancato di sottolineare la generosità di Kvara, cosa che lo ha portato comunque a piazzare 5 assist tra Serie A (4) e Champions League (1). Andamento che viene completato dai sei gol siglati in campionato.

Il georgiano gioca ancora fin troppe volte a testa bassa seguendo l’istinto ed il talento dei quali è dotato. In alcuni momenti però sarebbe meglio fare in modo che sia la razionalità a prendere il timone delle sue giocate, in modo tale da ragionare all’istante per potere trovare la migliore soluzione possibile.