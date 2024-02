Napoli, c’è il nome del nuovo allenatore: “9 milioni lordi”

Il Napoli ha perso anche lo scontro diretto contro il Milan e adesso la corsa al quarto posto si fa durissima: il nome del nuovo allenatore

La sconfitta contro il Milan ha complicato ancor di più il percorso del Napoli in questa stagione. I tifosi partenopei stanno ricevendo pochissime soddisfazioni e la distanza dall’Atalanta aumenta sempre di più, nonostante una partita da recuperare.

La prestazione a San Siro sottotono ha sollevato diverse critiche per l’operato di Walter Mazzarri, che alla fine di questa stagione saluterà in ogni caso e Aurelio De Laurentiis si è già attivato per cercare un altro allenatore.

Nella lunga lista di De Laurentiis figura anche Stefano Pioli, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma che potrebbe salutare il Milan con un anno d’anticipo. Il ciclo del tecnico in rossonero sembra giunto al capolinea e potrebbe accettare la corte del Napoli per nuovi stimoli.

Certo, il sogno resta Antonio Conte. E’ impossibile non includere l’ex allenatore – tra le altre – di Juventus e Inter quando si parla del nuovo allenatore del Napoli. Ma De Laurentiis ha già ricevuto diversi rifiuti, nonostante offerte monstre e promesse di un mercato importante.

Napoli, l’addio di Pioli farebbe risparmiare 9 milioni al Milan

A parlare del possibile arrivo di Pioli al Napoli è stato il giornalista Andrea Longoni nel corso del suo editoriale per MilanNews: “Pioli-Napoli per il Milan, nell’ottica di un cambio d’allenatore, sarebbe un’ottima notizia. Questa operazione permetterebbe di risparmiare 9 milioni di euro lordi d’ingaggio del tecnico, avendo così più risorse da dedicare al calciomercato estivo”.

E’ chiaro che oltre al mercato, il Milan dovrebbe dedicare tempo e risorse alla ricerca di un nuovo allenatore. Il sogno di Cardinale sembra essere proprio Conte, cercato anche dalla Roma per sostituire De Rossi e avviare un grande progetto. Quei 9 milioni risparmiati fanno molto gola al club rossonero.

Non è ancora deciso chi prenderà il posto di Mazzarri e De Laurentiis deve anche decidere chi sarà il prossimo direttore sportivo. Difficile che resti Mauro Meluso, anche se ha firmato un contratto di due anni e difficilmente rassegnerà le dimissioni. Il Napoli vive un momento complicatissimo, è a -25 dal primo posto e il presidente del Napoli ha già fatto mea culpa.

Servono però delle soluzioni al club partenopeo, che potrà anche godere di 130 milioni di euro se dovesse essere ceduto Victor Osimhen. Una cifra incredibile da destinare al mercato, forse con Pioli come allenatore.