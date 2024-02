Napoli, che botta: senza qualificazione alla Champions se ne vanno entrambi

Il Napoli vede allontanarsi la possibilità di qualificazione alla prossima Champions: in tal caso, perderebbe due top player in un colpo solo

Continuano le delusioni a ripetizione per il Napoli in questa stagione, che si sta rivelando un crudele contrappasso dopo il trionfo in campionato dello scorso anno e la conquista dello scudetto tanto a lungo inseguito. Gli azzurri hanno incassato un’altra sconfitta in casa del Milan, un match che rischia di allontanare definitivamente la squadra dal piazzamento Champions.

Una gara, quella di San Siro, in cui il Napoli è stato forse troppo rinunciatario in avvio, ma alla fine è uscito dal campo con tanti rimpianti per le occasioni avute e per la clamorosa amnesia difensiva che è costata il gol di Theo Hernandez. La squadra di Mazzarri avrebbe meritato di più, ma al momento non riesce a essere incisiva in attacco e ha poca solidità in retroguardia. A queste condizioni, pensare di raggiungere il quarto posto è quasi un’utopia. Anche perché le concorrenti corrono, eccome.

Mancano ancora quindici gare, è vero, ma è un Napoli che non riesce a ritrovarsi. Ormai scivolato a sette punti dall’Atalanta, che in questo momento sta letteralmente volando. Da capire se qualcosa potrà cambiare con il rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa. Per il nigeriano, in ogni caso, saranno gli ultimi mesi in azzurro. La cessione è già scontata, il giocatore ha già ammesso di guardare a una prossima esperienza e De Laurentiis si prepara a incassare i circa 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Ma anche un altro big, se il Napoli non dovesse raggiungere la Champions, andrebbe a quel punto molto probabilmente via.

Napoli, non solo Osimhen: senza Champions va via anche Kvaratskhelia

Si è battuto, sul prato di San Siro, Khvicha Kvaratskhelia. Lontano dal rendimento dello scorso anno, ma sempre l’ultimo ad arrendersi. Ci ha provato in ogni modo, il georgiano, con la consueta classe, ma i suoi sforzi non sono bastati. E ora, i tifosi del Napoli tremano per il suo futuro.

Sarebbero iniziati i negoziati per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2027. Il Napoli è pronto finalmente a corrispondere a Kvaratkshelia un adeguamento dell’ingaggio, ma la richiesta del suo entourage sfiorerebbe i 7 milioni di euro a stagione, una cifra che De Laurentiis non sarebbe disposto a sborsare. Senza accordo, e senza Champions, è facile prevedere che in estate possa scatenarsi una vera e propria asta da parte delle big europee.