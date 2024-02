Napoli, colpaccio dalla Juventus: stavolta De Laurentiis ce l’ha fatta!

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis potrebbe rendersi protagonista di un colpaccio dalla Juventus: la clamorosa ipotesi prende quota

Quando interviene di fronte ai microfoni della stampa, Aurelio De Laurentiis solitamente si esprime senza troppi giri di parole. Il presidente del Napoli preferisce non utilizzare mezzi termini, a prescindere dal tema su cui si sofferma. Parlando di Cristiano Giuntoli, De Laurentiis ha sottolineato come non fosse a conoscenza della fede juventina dell’ex direttore sportivo degli azzurri.

Se l’avesse saputo prima, avrebbe aspettato molto meno tempo per interrompere il rapporto lavorativo con il noto dirigente toscano. Il che è tutto dire. Tra Napoli e Juventus la rivalità è abbastanza forte, soprattutto dalla parte dei campani. Le loro strade si sono incrociate più volte sia all’interno del rettangolo verde di gioco che in ambito di calciomercato, con i bianconeri che spesso hanno avuto la meglio sui partenopei.

In passato i torinesi hanno strappato al club di De Laurentiis un giocatore estremamente importante, ossia Gonzalo Higuain. Un’operazione che ha ferito profondamente l’animo dei tifosi napoletani, i quali non si sarebbero mai aspettati un tradimento del genere. Durante la prossima sessione estiva dei trasferimenti, però, non è da escludere che si verifichi lo scenario opposto.

Il Napoli, infatti, potrebbe mettere in atto un tentativo concreto al fine di assicurarsi le prestazioni di una delle pedine bianconere di maggior spessore. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Federico Chiesa, che sta risentendo dell’esplosione di Kenan Yildiz.

Il possibile affare è legato, neanche a dirlo, alla cessione di Victor Osimhen, confermata pubblicamente dal numero uno degli azzurri. L’obiettivo è incassare i 130 milioni di euro (su per giù) della clausola rescissoria, dopodiché il bomber nigeriano potrà fare le valigie ed intraprendere una nuova avventura altrove.

Calciomercato Juventus, addio Osimhen e assalto a Chiesa: 50 milioni per la firma

I partenopei reinvestirebbero parte del denaro incassato per Chiesa, che non si sente più centrale nel progetto della Juve. L’ex Fiorentina rappresenta un vecchio sogno di De Laurentiis e nei mesi a venire il matrimonio potrebbe diventare realtà, perlomeno c’è qualche spiraglio affinché ciò avvenga.

Questo perché i bianconeri sembrano essersi convinti a vendere il calciatore classe ’97, a patto che sul tavolo delle trattative arrivi un’offerta economica da almeno 50 milioni di euro. La scadenza del contratto di Chiesa, come noto, è prevista per il 30 giugno del 2025 e si registra non poca distanza tra le parti circa il rinnovo dell’accordo scritto.

Comunque è difficile che il numero 7 della Juventus stabilisca un’intesa con una diretta concorrente italiana. Più probabile sicuramente un passaggio all’estero, però ha soltanto un anno di contratto. Quindi meglio non sbilanciarsi troppo in alcun senso. Il tempo sovrano emetterà le sentenze conclusive.