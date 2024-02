Napoli, lutto straziante: tifosi senza parole

Una brutta notizia arriva per i tifosi del Napoli. Si registra la scomparsa di una delle figure più importanti dello sport e della città

L’ultimo saluto a uno dei personaggi più celebri in città è un duro colpo per i tanti tifosi azzurri. L’addio a una delle figure più importanti che hanno seguito le vicende dei campani è celebrato anche con il cordoglio che sta arrivando in queste ore sui social.

Una nuova perdita rende più triste il mondo del calcio, in particolare sono i supporter del Napoli a piangere per la scomparsa di una figura molto carismatica.

Il suo nome si è legato in passato a quello del club. Il rapporto con Diego Armando Maradona era stato osservato sia dal punto di vista professionale che umano, diventando un punto di riferimento importante.

Era rimasto attaccato ai colori azzurri, e aveva celebrato con trasporto l’ultimo scudetto conquistato quasi rivedendo nella squadra di Spalletti quella che trionfò a metà anni Ottanta. Il calcio fu la sua grande passione, la sua figura ha guidato la città in tanti ambiti: Napoli saluta con affetto Vincenzo Maria Siniscalchi, il legale è scomparso a 92 anni.

Addio a Siniscalchi, protagonista anche nel calcio

L’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi ha avuto una vita ricca di sfide, i trionfi raggiunti in tribunale si sono alternati al grande impegno nella vita sociale della città. Per tre volte è stato deputato nell’area di centro-sinistra, ancora molto apprezzato per la sua oratoria. È scomparso nelle scorse ore prima di partecipare a un evento Anpi, il malore fatale non gli ha lasciato scampo.

La vita di Siniscalchi è stata quasi da romanzo, era molto amico di Gigi Proietti e di Tinto Brass, con il quale divenne anche produttore. Giornalista pubblicista per varie testate, è stato in primis protagonista nelle aule di tribunale, difendendo Franco Califano, Gigi Sabani e altri personaggi nel mondo dello spettacolo e dello sport.

La difesa che passò maggiormente all’attenzione fu quella di Diego Armando Maradona in processi penali e di giustizia sportiva. Tra i due fu un rapporto che andò al di là di quello tra avvocato e cliente, Siniscalchi partecipò al matrimonio dell’ex campione insieme alla figlia e ha avuto sempre un particolare affetto verso il numero 10 argentino.

Non a caso, anche la società campana con Aurelio De Laurentiis lo ha ricordato con commozione: “Nel calcio ha lavorato spesso per il Napoli, nella politica è stato un deputato illuminato. Alla sua famiglia la vicinanza mia e di tutto il club”. I funerali si terranno mercoledì 14 febbraio alle 11 nella chiesa dell’Ascensione a Chiaia.