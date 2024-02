Napoli, Mazzarri ‘esonerato’ in diretta: “Ha incancrenito la squadra di Garcia”

Mazzarri mandato via in diretta in casa Napoli: “Ha incancrenito la squadra di Garcia, peggio del francese”

Le cose in casa Napoli vanno sempre peggio. La squadra non è riuscita a svoltare nemmeno a Milano, dov’è arrivata la prima sconfitta a ‘San Siro’ in campionato contro i rossoneri negli ultimi dieci anni. Salgono ora a cinque le gare senza riuscire a segnare (né naturalmente vincere) in trasferta. La sensazione è che i diversi moduli usati da Walter Mazzarri non fanno altro che mandare in confusione totale ancor di più la squadra.

Alcuni addetti ai lavori e tifosi stanno iniziando a domandarsi se è il caso di andare avanti con il toscano o se procedere con un altro esonero. I De Laurentiis hanno già operato cinque cambi tra Napoli e Bari, farne un ulteriore diventerebbe complicato anche per le tasche della famiglia multiproprietaria. Al di là di questo, si tratterebbe di un altro traghettatore per tre mesi e non è facile trovare figure disposte ad accettare un contratto per così poco tempo.

Queste sono le motivazioni del presidente che ha già fatto sapere che si andrà avanti con Mazzarri fino al termine della stagione. La maggior parte dei tifosi o addetti ai lavori, invece, preferirebbero un altro cambio per provare a salvare il salvabile, tentare il tutto per tutto per arrivare tra le prime quattro. C’è poi chi, invece, andrebbe avanti con il tecnico di San Vincenzo anche per un legame affettivo dopo quanto fatto fino a dieci anni fa nel capoluogo campano.

Mazzarri “esonerato” in diretta: dura contestazione al tecnico

Il giornalista Alessandro Barbano ha detto la sua a Radio Punto Nuovo, puntando fortemente il dito contro il tecnico. Se fosse per lui non ci sarebbero dubbi: Mazzarri va esonerato. “Spetta alla società capire se sia il caso o meno di esonerarlo, ma quello che posso dire in maniera evidente è che anche questa gestione tecnica non è riuscita a ribaltare quanto fatto da Garcia”. Poi arriva l’affondo in tackle: “Anzi, se vogliamo l’ha incancrenita”.

L’intervento del noto collega termina con un laconico commento, da far perdere le speranze. “Non vedo un modo per venir fuori da questa situazione, non vedo come il Napoli possa rilanciarsi. C’è solo un tentativo disperato di fare qualcosa ma si fa solo confusione”, chiosa Barbano. Secondo molti il Napoli non riuscirà ad arrivare tra le prime quattro: riuscirà la squadra a smentire tutti?