Napoli, Osimhen non torna: rientro rimandato, il motivo

Ancora una delusione per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non tornerà ancora a Napoli: ecco il motivo del volo ritardato

Il Napoli non vede l’ora di riabbracciare il suo attaccante principe, Victor Osimhen, reduce dalla delusione della sconfitta in finale di Coppa d’Africa. Per il nigeriano è stato un mese e mezzo ricco di allenamenti e sfide estenuanti, ma ora vorrebbe riportare il Napoli in alto. L’ultim’ora di Sky Sport ha rivelato di un rientro rimandato: ecco la verità.

Il Napoli vuole risalire velocemente in classifica ed ora aspetta a braccia aperte Victor Osimhen, reduce dalla Coppa d’Africa. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione sul mancato arrivo nelle prossime ore dell’attaccante nigeriano, che salterà quasi sicuramente la sfida contro il Genoa.

Napoli, Osimhen salta la sfida con il Genoa: la verità

Saranno ore decisive in ottica futura per conoscere anche quello che succederà all’attaccante nigeriano nella prossima stagione. De Laurentiis ha fatto intendere che andrà via per scrivere nuovi capitoli lontano da Napoli dopo il trionfo dello Scudetto. Ecco quello che sta succedendo, invece, nelle ultime ore con le varie indiscrezioni sul suo ritorno a Napoli.

Come svelato da Sky Sport l’attaccante nigeriano potrebbe saltare la sfida casalinga contro il Genoa, in programma allo Stadio Maradona sabato alle 15. In queste ore è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica dopo la sconfitta in finale contro la Costa d’Avorio: Osimhen tornerà a Napoli soltanto tra venerdì e sabato come riportato da Sky Sport. Sicuramente sarà in campo contro il Barcellona per vivere un’altra serata magnifica in Champions League.

Ormai la sua assenza si è fatta sentire visto che il Napoli non riesce a decollare più con Simeone e Raspadori. Serve così la sua prestanza fisica al centro dell’area di rigore avversarie: il nigeriano è pronto a far esultare i tifosi partenopei per salutarli nel modo migliore. Al momento la qualificazione alla prossima Champions resta un miraggio, ma con un Osimhen in stato di grazia tutto è ancora possibile per Mazzarri.