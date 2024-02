Napoli, arriva l’ucraino: affare da 50 milioni, beffa per Giuntoli

Il Napoli è già al lavoro in vista della prossima stagione e sta sondando con attenzione il mercato internazionale. In tal senso, nel mirino c’è il campione ucraino che può accendere i sogni dei tifosi. L’affare è da 50 milioni di euro e rappresenta una grande beffa per la Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli.

Gli azzurri, come è noto, non hanno nessuna intenzione di accettare questo stato di cose. Mai come in questa stagione, infatti, stanno facendo i conti con una quantità di problemi davvero senza precedenti. Dal momento della conquista dello Scudetto in poi, infatti, la dirigenza ha sbagliato ogni scelta ed i risultati messi a referto fin qui sono qui a confermarlo. L’arrivo di Walter Mazzarri, in tal senso, non è servito ad invertire la rotta. Adesso i partenopei lavorano al grande colpo in vista dell’estate ed i tifosi sono pronti ad esultare. L’affare è da 50 milioni di euro e rappresenta una beffa per Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus.

Gli azzurri provano a chiudere per l’ucraino

Come è noto, in estate i partenopei porteranno in avanti la rivoluzione già avviata a gennaio. E che riguarderà, oltre alla guida tecnica ed alla rosa, anche lo staff dirigenziale. In tal senso, arrivano sviluppi a dir poco importanti.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Napoli, infatti, continua a seguire con vivo interesse l’ucraino Georgiy Sudakov. Nel rinnovo appena firmato con lo Shakhtar Donetsk c’è una clausola da 150 milioni di euro già attiva. Per lasciarlo partire, però, gli ucraini si aspettano una cifra che si aggira sui 50 milioni. Cifra che i partenopei hanno in mente di poter spendere vista la probabile partenza di Victor Osimhen, la cui clausola di 130 milioni rappresenta una garanzia. Vediamo le ultime.

Napoli, occhi su Sudakov: affare da 50 milioni

Classe 2002, è un tuttocampista, come si suol dire, dal momento che può agire tanto da centrocampista centrale che da trequartista. Oltre che da esterno sinistro. Un profilo perfetto, anche come profilo in termini anagrafici. Sudakov potrebbe seriamente rappresentare un degno erede di Piotr Zielinski, destinato ormai all’Inter, club col quale pare abbia anche già effettuato le visite mediche. Il Napoli, in tal senso, pare in vantaggio rispetto alla Juventus.