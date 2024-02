“Penalizzazione”: scossone Napoli, annuncio choc

Il Napoli, secondo un legale, potrebbe incorrere in una penalizzazione per quanto riguarda le plusvalenze legate all’affare Victor Osimhen

Penalizzazioni, ancora. Ma solo in via ipotetica. Perché sì, dopo che la procura di Roma ha chiuso le indagini che riguardano il caso delle plusvalenze legate all’arrivo a Napoli, nel 2020, di Victor Osimhen, anche dal punto di vista sportivo i partenopei di Walter Mazzarri rischiano qualcosa.

Per lo meno secondo il legale Ruggero Di Staso che, nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’ su Radio Napoli Centrale di Umberto Chiariello ha detto che “nella peggiore delle ipotesi, ci saranno due punti di penalizzazione”. Ma capiamo innanzitutto come stanno le cose e perché, di fatto, anche il Napoli rischia di vedere diminuire i punti conquistati sul campo in questa stagione (che non si può neanche minimamente paragonare a quella dello scorso anno).

L’attaccante nigeriano è arrivato all’ombra del Vesuvio dal Lille a settembre del 2020 per 71 milioni di euro più 10 di bonus. Nella trattativa, però, sono stati inseriti anche altri calciatori, tre giovani e uno, che hanno portato alle casse del club di Aurelio De Laurentiis 20 milioni. Per Luigi Liguori e Claudio Manzi, infatti, il Napoli ha chiesto 4 milioni, per Ciro Palmieri 7 e per l’ex portiere, ritiratosi due anni dopo essere arrivato in Francia, Orestis Karnezis, 4,8 milioni. Tantissimo considerato che dopo, appunto, sono finiti in categorie minori.

Perché il Napoli rischia una penalizzazione di due punti in classifica

Tantissimo anche per la procura di Roma che ha cercato di fare luce sull’operazione avviando, appunto, un’indagine che si è concluso poco meno di un mese fa e per il quale ancora non si è pronunciato il Gup, ovvero il giudice per l’udienza preliminare che ha il compito di decidere se rinviare a giudizio oppure archiviare il caso.

Questo dal punto di vista della giustizia ordinaria. Per quanto riguarda quella sportiva, la procura federale si era già espressa sulla vicenda nel 2022, archiviando di fatto il caso – ma la stessa cosa era successo anche per la Juventus -, ma ha deciso di riaprire le indagini chiedendo il fascicolo ai pm romani.

Sarà quindi Giuseppe Chiné a decidere, in base ai nuovi elementi, se deferire il club e il suo presidente oppure lasciare le cose come stanno. Nel primo caso, la stangata non sarebbe pesante come quella inflitta ai bianconeri la passata stagione. Il Napoli rischia infatti o una sanzione economica oppure, appunto, una penalizzazione di al massimo due punti in classifica, mentre De Laurentiis potrebbe essere inibito.