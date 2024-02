Addio Napoli, invocato l’esonero di Mazzarri

Il partito di chi vuole vedere esonerato Walter Mazzarri è sempre più alto a Napoli: in molti chiedono la cacciata dell’ex Inter e Torino

Addio vicino per Walter Mazzarri? A sentire il presidente Aurelio De Laurentiis non sembrano esserci queste intenzioni, la stagione comunque vada si concluderà con il tecnico di San Vincenzo. Non è ammesso un altro cambio in panchina dopo quello che già si è avuto con Garcia e dopo che i De Laurentiis sono stati già costretti a operare due esoneri anche al Bari, potere della multiproprietà.

Intanto, però, tra i tifosi e gli addetti ai lavori monta sempre più il partito di chi vuole vedere esonerato anche Mazzarri. Il partito è comunque diviso tra chi gli concede fiducia a prescindere, considerando soprattutto il legame affettivo che lega la piazza al toscano per quanto fatto più di dieci anni fa. E chi invece non ama vivere solo di ricordi e pensa che l’attuale Napoli è in una bruttissima situazione e va cambiato di nuovo il mister sperando in una scossa con un’altra guida.

Quello che in molti contestano a Mazzarri è l’ibrido che è diventato adesso il Napoli. Ultimamente si sta facendo confusione con i moduli, l’ex Inter li sta variando a proprio piacimento nel corso delle gare. Dal 4-3-3 usato nelle sfide casalinghe contro le piccole al 3-4-3 della Supercoppa, fino al 3-5-1-1 con il Milan. C’è confusione assoluta e il nono posto attuale è lo specchio di questa situazione. Imperdonabile per un club che ha sulle maglie lo scudetto.

Nuovo esonero in casa Napoli? Invocato l’esonero di Mazzarri

Il prossimo anno si punterà su un nome importante per la panchina, su questo non ci sono dubbi. Mazzarri è sempre stato solo un traghettatore nella testa del presidente, ma da qui a maggio si può fare ancora molto. Per questo in molti lo vogliono via subito. A partire dal giornalista Umberto Chiariello che da tempo è a favore del Mazzarri out. L’attacco frontale da parte del noto collega arriva a Canale 21.

“Cosa aspetta De Laurentiis a mandare via Mazzarri? Veramente si vuole finire al nono posto? Stiamo con un allenatore che difende il nono posto, ma ci rendiamo conto?”, sono le domande retoriche che si pone Chiariello.

Un’entrata a gamba tesa che continua senza mezze misure: “Non ce l’ho con nessuno, non dite che ce l’ho con Mazzarri ma vedere una squadra campione d’Italia non giocare, fare l’anti-calcio in questo modo mi ribolle il sangue”. Il suo appello sarà inascoltato quasi sicuramente, ma il partito di chi vuole Mazzarri out è sempre più grande.