Calcio sotto choc: muore folgorato da un fulmine

Tragedia durante una amichevole, un fulmine folgora un calciatore mentre si trova in campo: tifosi e compagni di squadra sotto choc

Giungono notizie terribili e molto tristi, perché quando un calciatore muore in campo si materializza una delle peggiori situazioni che possano esistere.

Quanto accaduto però poche ore fa è ancora più sconvolgente, in quanto il calciatore in questione è deceduto folgorato da un fulmine.

L’apice della sfortuna: sono davvero rarissimi i casi di morte di calciatori colpiti da un fulmine mentre erano intenti a disputare la loro gara. L’evento è talmente raro che, in precedenza, solo un caso di questo genere aveva sconvolto stampa e tifosi: era capitato durante una partita del massimo campionato indonesiano non molti mesi fa.

E tale dinamica si è ripetuta poche ore fa, paradossalmente sempre in Indonesia, lanciando evidenti segnali ai vertici del campionato che insistono nel giocare le partite malgrado condizioni atmosferiche alquanto proibitive.

Aveva trent’anni e giocava con la sua maglia del cuore presso lo stadio ‘Siliwangi’ di Bandung, Indonesia. La partita in questione, una amichevole tra FLO FC Bandung e FBI Subang, è stata macchiata tuttavia da una tragedia infinita: un fulmine, arrivato in un momento critico sul piano atmosferico, non ha lasciato speranze al calciatore identificato con il nome di Septain Raharja, ala destra del Subang e che nel momento dello sfortunato impatto col fulmine si trovava vicino alla bandierina per ricevere la palla.

Un fulmine colpisce in pieno un giocatore durante una partita di calcio in Indonesia, tra #FBISubang e #FLOFC a Bandung. #NotizieShock pic.twitter.com/HDj6WJcSN8 — Il Politico Web (@ilpolitico_web) February 12, 2024

Indonesia, calciatore colpito da fulmine muore in ospedale: aveva 30 anni

Non c’è stato niente da fare per lui in ospedale. Il 30enne, padre di due figli, è arrivato nella struttura con ustioni gravi su tutto il corpo: erano troppo profonde e praticamente impossibili da curare, i medici hanno fatto di tutto pur di salvarlo ma hanno dovuto purtroppo annunciarne il decesso.

Una tragedia immensa, la seconda in pochi mesi nel calcio indonesiano, e che ha stravolto profondamente gli stessi calciatori: alcuni di essi sono rimasti a bocca aperta per le dinamiche dell’evento. In effetti hanno assistito da vicino a quella saetta che ha colpito il corpo di Septain, bruciando l’intera divisa e persino le scarpe.

Una scena che non dimenticheranno mai più e che, forse, spingerà una volta per tutte i vertici del calcio indonesiano a non far giocare più partite in condizioni proibitive sul piano delle condizioni atmosferiche.