Napoli: colpo dall’Atalanta, lo porta il procuratore

Il Napoli è alla ricerca di alcuni rinforzi per la prossima stagione. E il procuratore potrebbe portare il giocatore dall’Atalanta alla squadra partenopea.

Il Napoli vede sempre più lontano il quarto posto. Per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso per trovare i nomi giusti per alzare il livello della rosa a disposizione.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dall’Atalanta e il procuratore in questo caso ha un ruolo fondamentale. La strada è comunque lunga e può succedere di tutto, ma le idee sono chiare. E, quindi, non possiamo escludere nei prossimi giorni un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Non è un periodo semplice in casa Napoli. Il campionato da incubo non consentirà molto probabilmente ai partenopei di disputare la prossima Champions League. Tutto questo fa pensare ad una vera e propria rivoluzione per consentire al nuovo tecnico di poter aprire un nuovo ciclo. I nomi in partenza sembrano essere diversi e, di conseguenza, ci saranno molte entrate. Ma per avere un quadro molto più chiaro bisognerà aspettare la fine della stagione visto che ad oggi non si hanno assolutamente certezze.

Ritornando alla questione Napoli, i partenopei nel prossimo calciomercato potrebbero perdere Meret e il nome nuovo per la squadra azzurra è quello di Carnesecchi. Il passaggio nella scuderia di Giuffredi potrebbero facilitare questa operazione, ma non si hanno certezze. Sul giocatore ci sono anche Roma e Juve e, quindi, un quadro più chiaro.

La situazione sarà risolta nelle prossime settimane. Il Napoli ci pensa e potrebbe sondare il colpo per capire se ci potrà essere la fumata bianca. Ragionamenti in corso e nel giro di poco tempo ci saranno novità. Ad oggi molto probabilmente l’ultima parola spetterà direttamente al portiere.

Mercato Napoli: idea Carnesecchi per la porta

Il nome nuovo per la porta del Napoli è quello di Carnesecchi. Il portiere sembra essere in uscita dall’Atalanta e i partenopei rappresentano una possibilità importante. Molto comunque dipenderà da Meret. La conferma dell’attuale estremo difensore porterà questa ipotesi a svanire. In caso contrario, allora non possiamo escludere praticamente nulla almeno fino a quando non avremo certezze.