Dal Napoli alla Roma: firma a zero

La Roma è pronta a rinforzare la propria rosa con un giocatore del Napoli. Arriverebbe nella Capitale a parametro zero

Contro l’Inter è arrivata l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto, ma la Roma ha fatto vedere, per la prima volta da oltre due anni di potersela giocare a viso aperto anche con la più forte del massimo campionato italiano. Il merito va attribuito a De Rossi che, in poco tempo, ha portato una mentalità ben precisa: la voglia è quella di fare la partita indipendentemente dall’avversario e questo atteggiamento può regalare diverse soddisfazioni.

Il match dell’Olimpico ha visto, tra i protagonisti in negativo, Rui Patricio. L’estremo difensore giallorosso è responsabile, molto probabilmente, in due dei quattro gol subiti. Una stagione non proprio fortunata quella che sta vivendo il portoghese: diversi errori commessi e un contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno, che non sarà rinnovato.

Serve un portiere e la società giallorossa sta lavorando proprio per trovare il futuro estremo difensore della Roma: diversi i nomi attenzionati da Falcone a Di Gregorio passando per Meret. Il classe 1997 in forza al Napoli è l’ultima idea per un club che nella prossima stagione vuole essere grande protagonista.

L’estremo difensore azzurro sta vivendo una stagione non semplice a causa dei risultati della squadra, ma possiamo dire ‘positiva’ dal punto di vista personale: ventotto gol subiti in ventidue partite e ben sette gare in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata. Il futuro di Meret, però, rischia di essere lontano dal Napoli.

Roma, piace Meret: può arrivare a parametro zero

Nella prossima sessione di mercato, il club azzurro potrebbe effettuare una mini rivoluzione con l’addio di diversi elementi importanti: uno di questi è proprio Meret, visto il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli – c’è una opzione in favore dei partenopei – occhio proprio alla Roma che ultimamente sta guardando con particolare attenzione al mercato dei parametri zero.

L’eventuale arrivo del classe 1997 permetterebbe ai giallorossi di trovare una soluzione importante per quanto riguarda la porta. Al momento siamo di fronte ad una semplice indiscrezione di mercato, anche perché il casting portieri della società capitolina sembra piuttosto ampio. Meret è una possibilità con il portiere impegnato in una stagione che si sta facendo sempre più complicata.