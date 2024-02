De Laurentiis dice basta: via Mazzarri, scelto il sostituto

Il clamoroso ribaltone ha iniziato a prendere quota dopo l’ultima disfatta in campionato. Il presidente azzurro ha le idee chiare

Per chi è al comando di un club è sempre difficile prendere drastiche decisioni. Anche perché in molti casi rappresentano un sinonimo di fallimento. Se ne sta accorgendo Aurelio De Laurentiis, che, forse, non aveva mai vissuto un periodo così complicato nei vent’anni di esperienza alla guida del Napoli. Sicuramente non si era mai trovato a dover valutare un doppio esonero nel corso della stessa stagione.

Ma i fatti sono fatti, e non si possono ignorare. E i fatti raccontano che da quando Walter Mazzarri ha sostituito Rudi Garcia sulla panchina azzurra il rendimento della squadra campione d’Italia è addirittura peggiorato. Lo testimoniano i numeri, che ci parlano di 6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte in 16 uscite tra campionato e coppe. E lo confermano le prestazioni, lontane anni luce da quella ‘grande bellezza’ che appena un anno fa incantava l’Europa intera.

A rendere De Laurentiis ancora più dubbioso sull’operato del tecnico toscano c’è inoltre un aspetto legato al calciomercato: dei nuovi innesti giunti in Campania nel mese di gennaio, soltanto Pasquale Mazzocchi sta trovando una buona continuità, mentre tutti gli altri sono costantemente relegati in panchina.

Napoli, Mazzarri verso l’addio: il punto della situazione in casa azzurra

Insomma, il numero uno della compagine campana è deluso ed infastidito. Il suo malumore è talmente evidente da far prendere quota l’ipotesi di un nuovo ribaltone. Un ribaltone che, con ogni probabilità, riguarda molto da vicino la prossima uscita di campionato degli azzurri: in caso di non vittoria contro il Genoa, si vocifera che Mazzarri verrà sollevato dall’incarico. A riferirlo, per la precisione, sono i colleghi di Calciomercato.it, i quali hanno anche rivelato i nomi dei possibili sostituti del mister di San Vincenzo.

Secondo Calciomercato.it, i nomi in lizza per un’eventuale sostituzione di Mazzarri sono tre. Si tratta di Marco Giampaolo, Davide Ballardini e Fabio Cannavaro. Quest’ultimo, lo ricordiamo, fu immortalato allo stadio Maradona in compagnia di De Laurentiis in occasione di Napoli-Empoli, sfida dopo la quale Garcia venne cacciato complice la sconfitta maturata nel finale. Non è da escludersi dunque che l’ex capitano della Nazionale fosse già all’epoca tra i principali candidati a prendere le redini della squadra campione d’Italia. Staremo a vedere.