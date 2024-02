Mazzarri esonerato, è arrivata la decisione di De Laurentiis

La posizione del tecnico di San Vincenzo si è aggravata dopo la sconfitta subita sul campo del Milan: gli ultimi aggiornamenti

È crisi profonda per il Napoli campione d’Italia in carica, sprofondato al nono posto in classifica dopo l’ultima sconfitta incassata a San Siro per mano del Milan.

Nonostante il corposo mercato di gennaio e il cambio di modulo, la squadra azzurra continua a palesare evidenti difficoltà nella costruzione del gioco e, di conseguenza, fatica ad andare in rete. La ritrovata solidità difensiva sembrerebbe proprio non bastare per raggiungere l’obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League.

Giustamente il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato a fare delle riflessioni su Walter Mazzarri, visto che da quando il toscano è subentrato a Rudi Garcia è riuscito a fare peggio del francese.

Il “de profundis” del mister di San Vincenzo è meglio spiegabile coi numeri: in 16 partite, tra campionato e coppe, ha ottenuto sole 6 vittorie a fronte di 2 pareggi ed 8 sconfitte. E ancora più eloquenti sono i dati relativi al rendimento in trasferta: 4 k.o nelle ultime cinque, con il misero bottino di un unico gol all’attivo.

Napoli, Mazzarri verso l’esonero? Ecco come stanno le cose

In questo scenario preoccupante, la domanda che si fanno migliaia di tifosi azzurri è: Mazzarri sarà confermato fino al termine della stagione oppure si assisterà da un altro esonero all’ombra del Vesuvio? A tal riguardo, nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione secondo la quale De Laurentiis avrebbe già preso una decisione.

De Laurentiis avrebbe deciso di confermare la fiducia a Mazzarri, ritenendo il toscano l’unico allenatore al momento disponibile sul mercato ad offrire determinate garanzie.

Nessun ribaltone, dunque, anche se l’ipotesi esonero resta comunque latente e potrebbe riprendere quota in caso di figuracce nelle prossime uscite stagionali. La data da cerchiare in rosso, in tal senso, è quella di mercoledì 21 febbraio, quando gli azzurri saranno chiamati a sfidare il Barcellona nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Non è da escludersi, infatti, che l’imprenditore romano possa tornare sui suoi passi se il Napoli dovesse uscire con le ossa rotte dal primo confronto con i blaugrana di Xavi. Sempre caldo il nome di Fabio Cannavaro nel novero dei potenziali sostituti di Mazzarri, ma nelle scorse ore è emerso pure il profilo di Marco Giampaolo.