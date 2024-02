Napoli, difensore in arrivo: stavolta l’affare si chiude

De Laurentiis è pronto a stringere per il colpo in difesa: ci siamo, la trattativa viaggia verso la fumata bianca

Sin dalla partenza di Kim il Napoli ha mostrato una fragilità difensiva davvero preoccupante. Gli azzurri hanno deciso di puntare sull’acerbo Natan, arrivato dal Brasile con grandi aspettative sulle sue spalle.

Di recente Aurelio De Laurentiis ha fatto mea culpa, per quanto riguarda le scelte che hanno caratterizzato l’ultima scoppiettante estate in casa Napoli. Con lo Scudetto cucito sul petto e l’addio di Giuntoli finito alla Juventus, ci si aspettava sicuramente scelte più azzeccate dalla dirigenza partenopea.

A partire dall’allenatore, con Rudi Garcia che ha lasciato prestissimo la guida del Napoli in favore del traghettatore Mazzarri. A questo punto, chiudere nel migliore dei modi questa stagione – magari centrando il quarto posto, che resta comunque lontanissimo – resta la priorità degli azzurri.

Perché durante la prossima sessione di calciomercato, che riaprirà il 1 luglio 2024, il Napoli è chiamato a fare tanto e a farlo bene, in praticamente ogni reparto. Il centrocampo perderà Piotr Zielinski, da mesi promesso sposo dell’Inter che lo ha convinto con una grande offerta a evitare il rinnovo con i campioni d’Italia per sbarcare in estate alla Pinetina.

Chi anche è più lontano che vicino a Napoli è Victor Osimhen, che non è ancora rientrato dopo gli impegni in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. La punta ex Lille ha, sottotraccia, fatto capire (con le conferme dello stesso De Laurentiis) che a fine campionato sarà addio.

Napoli, De Laurentiis non sbaglia: colpaccio in difesa

Ma intanto il patron del Napoli ha spinto il piede sull’acceleratore per quello che potrebbe essere il primo grande colpo per la stagione 2024/25. E si tratta di un difensore, un centrale di grande qualità e sostanza per il quale la firma si starebbe avvicinando a grandi passi.

Martin Vitik è una delle priorità del Napoli per rimpolpare la difesa. Il 21enne centrale di proprietà dello Sparta Praga già nel recente passato è stato accostato alla maglia azzurra: alla fine, però, l’affare rischia di concretizzarsi e chiudersi durante la prossima estate. De Laurentiis pare disposto ad accontentare la società ceca con una proposta congrua al valore del giovane calciatore.

Almeno 10 milioni di euro sul piatto per avvicinare il gigante della difesa, 193cm di altezza e di conseguenza grandi qualità nel gioco aereo, al trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Vitik fino a questo momento ha collezionato 24 presenze tra campionato e coppe, con 3 gol a referto.