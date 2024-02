Napoli, svolta per il nuovo allenatore: agente esce allo scoperto

Il Napoli, come è noto, in questa estate metterà in atto una sorta di rivoluzione. Che partirà, in maniera del tutto inevitabile, dalla scelta del nuovo allenatore. In tal senso arrivano sviluppi importanti, dal momento che l’agente è uscito allo scoperto ed ha fatto chiarezza su questa situazione. Vediamo le ultime a riguardo.

I partenopei stanno toccando il fondo in questa stagione dopo aver raggiunto una fetta considerata irraggiungibile. Stiamo parlando, come è normale che sia, della conquista dello Scudetto. In vista della prossima stagione servirà ovviamente una sorta di rifondazione che dovrà partire, in maniera del tutto inevitabile, dalla figura del direttore sportivo e da quella dell’allenatore. Proprio laddove nella scorsa estate sono stati commessi degli errori. Per la panchina del Napoli, in tal senso, arrivano sviluppi importante, dal momento che l’agente ha deciso di uscire allo scoperto. Ed in tal senso rappresenta un punto di svolta non di poco conto visto che si tratta di un nome molto chiacchierato.

Panchina degli azzurri, svolta imminente

La situazione è incandescente in casa Napoli, dal momento che sin dall’inizio della stagione ad ogni segnale positivo ne è seguito uno negativo. La rabbia è tanto e la società si sta guardando attorno. A partire da quello che sarà il nuovo allenatore al posto di Walter Mazzarri.

In tal senso, uno dei nomi di maggior interesse nella dirigenza degli azzurri è quello di Alberto Gilardino, che tanto bene sta facendo alla guida del Genoa. Adesso arrivano sviluppi importanti, dal momento che di questo interesse ha parlato direttamente l’agente dell’ex calciatore di Milan e Parma, tra le altre.

Napoli, Gilardino nuovo tecnico? Parla l’agente

Sta facendo molto bene, seppur alla guida di una squadra con tanta qualità come il Genoa, Alberto Gilardino, che come è normale che sia ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club. In Serie A e non solo. I partenopei, come è noto, lo stanno seguendo e questo interesse non è stato negato dal procuratore. Che ha aggiunto come, secondo lui, ha davanti a sé una ottima carriera dal momento che, sempre a suo avviso, ha qualcosa che ricorda tanto Antonio Conte quanto Massimiliano Allegri. In ogni caso la decisione da parte di De Laurentiis sarà presa nei prossimi mesi.