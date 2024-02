Napoli, cambia tutto per Osimhen: arriva la svolta

Il Napoli non vede l’ora di riabbracciare Victor Osimhen per gli ultimi mesi in maglia azzurra. Addio imminente, ma ora cambia tutto per il suo ritorno

A distanza di ore è venuta a galla finalmente la verità. L’attaccante nigeriano non ha potuto dare il suo contributo alla squadra azzurra a causa dei vari infortuni e della Coppa d’Africa che l’ha visto protagonista. La finale non è andata nel migliore dei modi con la vittoria della Costa d’Avoria ai danni della Nigeria: ora i tifosi invocano il suo ritorno.

Tornerà in un momento chiave della stagione dopo l’avventura alla Coppa d’Africa durata un mese e mezzo. Una voglia incredibile di contribuire a suon di gol per riportare il Napoli nelle prime quattro posizioni in classifica, ma il percorso sembra arduo. Nelle prossime tre sfide di Serie A la compagine guidata da Mazzarri dovrà collezionare ben 9 punti: una grande voglia di riscatto dopo mesi terribili in cui sono arrivate tante sconfitte per gli azzurri. Pochi minuti è emersa la verità sul possibile ritorno a Napoli dell’attaccante nigeriano, che è stato uno degli artefici dello Scudetto della passata stagione.

Napoli, Osimhen non torna: il motivo

Tutto è cambiato a distanza di poche ore: finalmente è arrivata a galla la verità ricostruendo ogni decisione sul ritorno dell’attaccante nigeriano. Ecco la svolta decisiva per rivederlo trionfare in maglia azzurra: quando arriverà?

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Osimhen non tornerà contro il Genoa. Sarà a disposizione contro il Barcellona, ma è emersa un’altra verità: proprio il Napoli gli ha concesso un permesso speciale per salutare la propria famiglia a Lagos. Ha avuto problemi gastrointestinali perdendo anche qualche kg ed ora vuole tornare in forma il prima possibile.

De Laurentiis gli ha concesso il permesso per rivederlo a Napoli tra venerdì e sabato. Un riposo aggiuntivo per ritornare più affamato di prima: ha speso tante energie psicofisiche durante l’avventura in Coppa d’Africa soffrendo molto. Infine, la delusione con la sconfitta in finale, ma ora è pronto a rientrare per sfidare il Barcellona per una serata da sogno in Champions League.