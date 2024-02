Napoli, stop ai cori: “Ritiro squadra dal campo ed esposto alla Lega”

La gara di San Siro è stata purtroppo macchiata dai soliti cori contro Napoli e i napoletani: si moltiplicano le voci di coloro i quali vorrebbero vedere la squadra lasciare il campo

Il Napoli vive un momento molto complicato e l’ultima sconfitta incassata domenica scorsa contro il Milan, spiega tanto del momento che sta vivendo la società campione d’Italia: nono posto in classifica e una difficoltà disarmante nel trovare una propria identità tattica.

Le difficoltà palesate da Walter Mazzarri, inoltre, lasciano ancora molti dubbi sulla scelta del presidente De Laurentiis: i tifosi, non a caso, stanno capendo sempre di più che la scelta di affidare la squadra a un allenatore come il livornese non sia stata affatto benevola per risalire la china.

Intanto, tralasciando un attimo l’ambito sportivo, domenica scorsa la partita contro il Milan è stata, purtroppo, ancora una volta caratterizzata da cori e striscioni contro la città di Napoli e napoletani. Una questione che sta molto a cuore al noto scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni che ha criticato gli stessi calciatori azzurri, rei di non aver reagito ai cori di stampo discriminatorio.

Cori anti-Napoli, striscioni inneggianti al razzismo territoriale e chi ne ha più ne metta: lo scorso match di ‘San Siro’ ha purtroppo dimostrato che c’è ancora tanto lavoro da fare per debellare questa piaga che si protrae da anni e anni.

Cori Milan-Napoli, De Giovanni non ci sta: “Squadra si ritiri dal campo”

A causa del comportamento della Curva Sud, il Milan sarà sanzionato dalle autorità competenti per aver promosso – si legge sul Corriere dello Sport – cori razzisti di matrice territoriale. Cori che, peraltro, non sono stati neppure uditi dal direttore di gara, ma che sono stati messi a referto dagli agenti federali che hanno deciso poi di sanzionare la società rossonera.

Non è la prima volta che capita che i cori di matrice razzista – sia contro Napoli che contro altre realtà italiane – siano puniti con sanzioni che alla fine non risolvono nulla. Di questo ne è convinto lo scrittore e Maurizio De Giovanni. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, il noto autore ha parlato così della vicenda: “Cori a San Siro durante Milan-Napoli? Diciamo da sempre che andrebbero fermati, ma se la squadra non si ritira dal campo e la società non fa un esposto alla lega, le cose non cambieranno mai. Non possiamo pretendere niente“, tuona De Giovanni.

Secondo lo scrittore, dunque, una soluzione ci sarebbe: andare dall’arbitro e chiedere l’interruzione della gara.