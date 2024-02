“Una follia”: ‘terremoto’ Napoli, decisione pesantissima

Arriva un nuovo annuncio sul Napoli targato mister Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis, la decisione è pesantissima: “Una vera follia”

Altra sconfitta, altra delusione. Il Napoli ha alzato nuovamente bandiera bianca, stavolta contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Gli azzurri guidati da mister Walter Mazzarri non sono stati in grado di rispondere alla rete messa a referto da Theo Hernandez, di conseguenza la situazione in classifica rimane abbastanza preoccupante.

I campioni d’Italia in carica, infatti, rischiano seriamente di non riuscire a centrare il traguardo Champions. Raramente si è visto un tracollo del genere da parte di un team che soltanto pochi mesi prima ha sollevato al cielo il principale trofeo nazionale. La squadra partenopea ha evidentemente smarrito la bussola nel giro di poco tempo, nonostante il gruppo non sia stato smantellato.

A parte Kim, infatti, il Napoli è rimasto praticamente identico alla passata stagione, ma manca quello spirito d’appartenenza che rappresenta un elemento necessario per ambire a risultati prestigiosi. Lo Scudetto ha tolto tantissime energie e dal momento dello storico trionfo si conta una seria agghiacciante di errori. A cominciare dalla decisione di affidare la panchina a Rudi Garcia, il quale non si è mostrato all’altezza delle aspettative.

E con Mazzarri finora la situazione non è migliorata più di tanto. Il trainer toscano conosce bene l’ambiente campano, ma fatica a riportare i calciatori del Napoli sulla retta via. De Laurentiis lo ha chiamato per ricompattare uno spogliatoio disunito, però adesso servirebbe quasi un miracolo.

Sicuramente non sarebbe opportuno optare per una permanenza dell’ex Cagliari in quel di Castel Volturno. Lui oggi è soltanto un traghettatore, con De Laurentiis che sogna di vedere all’opera sulla panchina azzurra Antonio Conte. Difficile (il Milan è senza dubbio in vantaggio), ma non impossibile.

Napoli, Marolda netto sull’esonero di Mazzarri: “Sarebbe una follia”

Parallelamente aumenta il livello di frustrazione della tifoseria partenopea e c’è perfino chi darebbe subito il benservito a Mazzarri. Sul tema in questione si è espresso Francesco Marolda, storico giornalista del ‘Corriere dello Sport’. Il collega è intervenuto durante ‘Radio Goal’, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli sta migliorando, ora prova a giocare. Vedo meglio questa squadra rispetto a quella di Garcia. L’esonero di Mazzarri sarebbe una follia“, ha dichiarato Marolda. Quest’ultimo, inoltre, sottolinea come l’attuale allenatore degli azzurri non abbia quasi mai avuto a disposizione una rosa al completo.

E nelle poche occasioni in cui l’ha avuta, ci sono stati 4-5 giocatori che hanno reso al di sotto del proprio livello. Per Marolda è un’annata maledetta: “Ora bisogna qualificarsi per forza al Mondiale per Club, che è importantissimo per l’autofinanziamento“. Parola al campo.