Napoli: nuovo colpo, ADL pronto a chiudere

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. ADL sembra essere pronto a chiudere un colpo: vedremo se si arriverà alla fumata bianca.

Con il quarto posto ormai lontano, il Napoli sembra proiettato alla prossima stagione per cercare di individuare i giocatori giusti con l’obiettivo di ritornare a competere per obiettivi sicuramente molto importanti.

E, secondo quanto riferito da sportcafe, il Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare un colpo importante. Naturalmente niente di certo visto che sono in corso le riflessioni, ma è una possibilità da seguire. Vedremo cosa succederà e se alla fine si troverà l’accordo.

Calciomercato Napoli: nome nuovo, ecco chi arriva

Il Napoli si appresta ad una vera e propria rivoluzione. Saranno molte le entrate, come le uscite, e per questo motivo i vertici societari sono al lavoro già da ora. Niente ancora di deciso e per questo motivo dobbiamo aspettare un po’ di tempo per avere delle certezze. Vedremo se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure si farà un passo indietro. Sono in corso le valutazioni del caso per cercare di capire se il nome potrà essere sfruttato oppure no.

Stando alle ultime indiscrezioni, che dovranno essere confermate, il Napoli sarebbe sulle tracce di Miranda del Betis. Il giocatore piace molto al Milan, ma ora i rossoneri sembrano aver fatto un piccolo passo indietro. Questo potrebbe consentire ai partenopei di chiudere anche se stiamo parlando di una ipotesi non sicuramente semplice da confermare in questo momento. Manca tanto tempo all’estate e tutto potrebbe cambiare.

Si tratta comunque di una possibilità da seguire. Il Napoli ci pensa e sembra essere pronto ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni di euro per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Anche se la strada è comunque lunga.

Mercato Napoli: idea Miranda per la difesa

Il nome per la difesa del Napoli è quello di Miranda. Mario Rui sembra in partenza e il terzino sinistro spagnolo è un profilo che potrebbe fare a caso dei partenopei. Non sarà semplice arrivare alla fumata bianca considerando la concorrenza, ma tutto può succedere e vedremo se ci sarà o no la fumata bianca.