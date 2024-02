Conte al Napoli: cosa sta succedendo

Il pressing del presidente De Laurentiis potrebbe aver avuto i suoi effetti: svolta inaspettata per la panchina azzurra. Gli ultimi aggiornamenti

Una delle poche certezze in questo periodo travagliato che sta attraversando il Napoli, quella è che nei prossimi mesi in casa azzurra andrà in scena una vera e propria rivoluzione. Un primo assaggio lo si è già avuto in occasione del mercato di gennaio, quando il club campione d’Italia ha investito pesantemente portando all’ombra del Vesuvio diversi calciatori.

La “rivoluzione partenopea” continuerà senza ombra di dubbio durante la prossima estate, basti pensare che in uscita vi sono Victor Osimhen, Piotr Zielinski e svariati giocatori desiderosi di un maggiore impiego o semplicemente di cambiare aria. Sostituirli, vorrà dire sostituire la colonna portante della cavalcata scudetto e non sarà una semplice missione per i vertici partenopei.

Il ribaltone architettato dal presidente De Laurentiis non riguarderà tuttavia soltanto coloro che indossano – o indosseranno – la maglia azzurra, bensì anche la guida tecnica della squadra, ovvero l’allenatore. Un’altra delle poche certezze di casa azzurra, infatti, è che Walter Mazzarri proseguirà il suo percorso nel capoluogo campano al massimo fino a giugno.

Chi arriverà sulla panchina del Napoli? Negli ultimi tempi si sono susseguite tantissime indiscrezioni riguardo l’argomento. Nel casting del presidente si vocifera che vi siano diverse tipologie di profili: si va da allenatori emergenti come Vincenzo Italiano e Francesco Farioli a profili più esperti come Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

Tutte le fonti, però, indicano che il sogno di De Laurentiis è un altro e porta il nome di Antonio Conte.

Conte-Napoli, l’ipotesi riprende quota: la situazione

De Laurentiis è un grande estimatore di Conte e, come ormai noto, ha già provato ad ingaggiare il tecnico salentino nel mese di novembre per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. In quel momento, l’ex Nazionale non se l’è sentita di accettare l’offerta azzurra, e ha motivato la scelta sottolineando che prendere una squadra in corsa non rientra nel suo modo di lavorare.

Dopo il rifiuto, però, l’imprenditore romano non si è arreso e ha intensificato il suo pressing avanzandogli una nuova – e più allettante – proposta in vista del prossimo campionato.

Ad oggi, Conte continua a prendere tempo in attesa che si delineino anche gli scenari in casa Milan, Barcellona, Juventus e Roma. Secondo Tuttosport i margini affinché l’operazione abbia successo sarebbero diventati più ampi nelle ultime ore. Meno ottimisti invece i colleghi di Calciomercato.it, i quali ritengono che “difficilmente Conte accetterà la corte di De Laurentiis”. Staremo a vedere.