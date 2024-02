“Dal Napoli alla Juve”: boom Giuntoli, si muove un big

Cristiano Giuntoli pensa a un grande colpo per la prossima stagione direttamente dal Napoli, ecco tutti i dettagli

Giuntoli andrebbe sul sicuro prendendo lui. Parliamo di un calciatore che conosce benissimo e che portò al Napoli nell’estate 2022.

La Juventus di Giuntoli sarà protagonista nel prossimo calciomercato estivo. Il Football director bianconero direttore agirà con un maggiore margine. La Juve, con ogni probabilità, tornerà in Champions League e avrà così bisogno di rinforzi importanti per competere su tutti i fronti.

Giuntoli sta facendo le sue valutazioni e sogna un big dal Napoli, un big che aveva portato in azzurro e, anche grazie alle sue prestazioni, ha potuto festeggiare lo scudetto nella scorsa stagione.

Come dichiarato anche dall’intermediario Michele Fratini, ospite di Tv Play, Giuntoli valuta un profilo di classe e adatto per il contesto bianconero. Nello specifico un attaccante giovane e affermato che, probabilmente, potrebbe trovare la sua consacrazione anche ad Euro 2024: Giacomo Raspadori.

Raspadori alla Juve, tutti i dettagli

Raspadori sembra il profilo adatto per l’attacco della Juventus, Fratini ha parlato di questo importante colpo facendo con un paragone con il passato davvero importante.

Fratini ha spiegato come l’acquisto di Raspadori sarebbe il massimo per la Juventus: “La Juve vorrebbe un giocatore che giochi sull’ultimo uomo, bravo a interpretare tutti i ruoli nell’attacco. Piace un attaccante che Giuntoli ha esaltato a Napoli, Raspadori è un odierno Paolo Rossi, con le dovute proporzioni”.

Il confronto con Pablito è senza dubbio un onore per Raspadori, che potrebbe essere decisivo come Rossi al mondiale proprio nella prossima edizione degli Europei. Senza grandi punte di ruolo, Spalletti potrebbe collocarlo al centro dell’attacco e chissà che Raspadori non possa trascinare gli azzurri nel difendere il titolo conquistato a Londra tre anni fa.

Raspadori in questa stagione sta vivendo un po’ di difficoltà, ha segnato solamente 4 gol e un po’ ha risentito della crisi generale del Napoli. Giuntoli lo stima molto, ma sarà difficile venire a patti con Aurelio De Laurentiis, non troppo propenso a trattare con il suo ex direttore.

L’ex attaccante neroverde è stato comprato dai campani per circa 30 milioni di euro, con De Lauentiis che però non farebbe sconti né alla Juventus e nemmeno ad altre big interessate. Giuntoli dovrà probabilme ripiegare su altri attaccanti, la situazione dell’attacco bianconero resta tutta da definire con Chiesa e Vlahovic che restano in bilico e pronti a essere sacrificati se arrivasse una una grossa offerta.