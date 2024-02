“Entro due giornate”: rivelazione clamorosa sul Napoli

Rivelazione clamorosa sul Napoli che non sta passando una grande stagione: “Entro due giornate”, arriva l’annuncio. Ecco cosa può succedere

Il Napoli non sta attraversando sicuramente una grande stagione, per usare un eufemismo. Il nono posto attuale ha del clamoroso se si considera lo scudetto dell’anno scorso a suon di record.

Gli azzurri non segnano in trasferta (né vincono) da cinque partite, sono attualmente in nona posizione e hanno 30 punti in meno rispetto un campionato fa. L’asterisco in classifica per la gara da recuperare col Sassuolo non è da considerare più di tanto, in quanto tutte le competitor nella lotta Champions hanno un match in meno.

La svolta annunciata da Mazzarri non è arrivata e dopo la buona prestazione contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana sono arrivati altri risultati deludenti. La sola vittoria in rimonta nel finale, con una reazione più di pancia che di qualità e bel gioco, contro il Verona non può bastare. Ci sono in molti pronti a chiedere la testa anche di Walter Mazzarri. Vogliono da De Laurentiis il secondo esonero stagionale, dopo quello che già era toccato a Garcia a novembre.

“Entro due giornate”, la clamorosa rivelazione sul Napoli

Le prossime giornate saranno sicuramente decisive. Gli azzurri, al di là del match di Champions League contro il Barcellona, comunque non proibitivo (i catalani non se la passano meglio), affronteranno due match ampiamente alla portata prima di ospitare la Juventus al “Maradona” ad inizio marzo.

Nei prossimi due turni ci sarà prima il Genoa in casa, poi il Cagliari in trasferta. Tutti si aspettano il bottino pieno, sei punti per rialzarsi e tornare a lottare per il quarto posto. Se non dovesse arrivare l’en-plein, non è escluso un nuovo ribaltone. Un altro esonero, con De Laurentiis che potrebbe essere costretto ad intervenire e chiamare un ulteriore traghettatore fino a giugno. Ne ha parlato anche il giornalista Giancarlo Padovan a Radio Radio.

“Sapevo che Mazzarri non avrebbe fatto bene, possiamo parlare di un allenatore ormai in parabola discendente che il suo l’ha fatto ampiamente anni fa”, taglia corto Padovan. Che poi commenta senza mezzi termini: “Secondo me lo esonerano entro un paio di giornate, questo Napoli è vergognoso“. Non usa troppi giri di parole il noto collega. Mazzarri sembra essere arrivato al capolinea, eppure secondo quanto filtra da ambienti vicini a De Laurentiis non ci sarebbe (ancora) la volontà di fare un ulteriore cambio. Genoa e Cagliari possono ribaltare tutto.