Napoli, De Laurentiis ha una soluzione: colpo dalla Premier

De Laurentiis sta già lavorando al Napoli del prossimo anno. Potrebbe arrivare un colpo dalla Premier League, ecco tutti i dettagli

Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco complicata. La squadra di Mazzarri è lontanissima dalla vetta, ha 30 punti in meno rispetto alla scorsa stagione avendo avuto un ridimensionamento impossibile da pronosticare in estate. In questo momento, gli azzurri fanno fatica a rientrare tra le prime quattro in classifica, questo vuol dire che è a rischio la qualificazione in Champions League che è un obiettivo molto caro al presidente Aurelio De Laurentiis.

Proprio per questo, il proprietario azzurro sta già iniziando a programmare la prossima stagione. Anche se non ha ingaggiato un direttore sportivo esperto, confermando almeno a parole Meluso, il Napoli ragiona sul futuro guardando con grande interesse al mercato inglese.

Uno dei principali obiettivi sarebbe un vero e proprio colpaccio per il Napoli, bisognoso di calciatori motivati e talentuosi. Lui ui potrebbe essere perfetto in vista della stagione 2024/25. Parliamo di Youri Tielemans, a quanto pare uno dei nomi più ‘caldi’ in ottica calciomercato estivo.

Napoli: interesse per Tielemans dell’Aston Villa

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il calciatore belga avrebbe intenzione di lasciare l’Aston Villa nonché già aperto a un eventuale trasferimento in Serie A. Tielemans è nato nel 1997 ed ha un contratto che scade a giugno 2027.

Si tratta di un centrocampista che potrebbe raccogliere l’eredità di Piotr Zielinski, destinato a trasferirsi all’Inter a parametro zero. Ha già svolto le visite mediche e, molto probabilmente, firmato il triennale da circa 4,5 milioni a stagione con opzione per un ulteriore anno.

Tornando a Tielemans, il costo dell’operazione potrebbe oscillare tra i 15 e i 20 milioni di euro, quindi sarebbe accessibile per le possibilità del club di Aurelio De Laurentiis. Anche se l’Aston Villa sta giocando un’ottima stagione, Tielemans non è mai riuscito a conquistare l’apprezzamento di Unai Emery.

Per questo motivo, il centrocampista della nazionale belga potrebbe chiedere la cessione. Il Napoli lo segue con interesse, Tielemans sarebbe un ottimo acquisto e un calciatore in grado di fare la differenza nel nostro campionato.

La concorrenza è elevata, ma gli azzurri potrebbero muoversi in anticipo e bloccarlo per la prossima stagione. Il Napoli ha appena chiuso un’operazione di mercato proprio con l’Aston Villa, acquistando Dendoncker in prestito con diritto di riscatto.