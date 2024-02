Napoli, nuovo ds: c’è l’annuncio che spiazza tutti

In casa Napoli, come è noto, la situazione è a dir poco delicata e tesa. C’è, infatti, complice una stagione fino a questo momento da dimenticare, un’aria molto pesante. In tal senso, arriva adesso la svolta per il nuovo direttore sportivo, con tanto di annuncio che spiazza in maniera inevitabile tutti.

Gli azzurri, e questo era un fatto noto anche a stagione in corso, hanno cambiato qualcosina rispetto al gruppo Scudetto, come si suol dire. E’ andato via Luciano Spalletti, ha salutato Kim e Cristiano Giuntoli è passato alla Juventus. I sostituti di questi tre profili non si sono rivelati adeguati. Rudi Garcia, infatti, è stato presto esonerato, Natan ha dimostrato solo a sprazzi di avere qualità e Meluso fino a questo momento non ha convinto. Né la piazza né, soprattutto Aurelio De Laurentiis, che non a caso ora si sta guardando attorno. In tal senso, però, per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Napoli arrivano sviluppi a dir poco significativi.

Nuovo ds in azzurro? Arrivano novità

Come è noto, oltre che sulla figura dell’allenatore, i ragionamenti sul futuro di questo club da parte di Aurelio De Laurentiis sono incentrati anche sul direttore sportivo. In tal senso, arrivano parole importanti che arrivano direttamente da uno dei profili più spesso accostati ai partenopei.

Igli Tare, infatti, ex ds della Lazio, in una intervista concessa ai microfoni di “Ran“, in Germania, ha tenuto la porta aperta per un ritorno in Italia: “E’ assolutamente possibile un ritorno in Italia, ma sono un cosmopolita ed ho fatto esperienza in molti Paesi diversi. Per me contano il progetto e le ambizioni della società, non i soldi”.

Napoli, Tare in società? Le parole del direttore sportivo

Il nome di Igli Tare da diverso tempo è accostato da molto tempo al Napoli. Tra lui e De Laurentiis c’è stima reciproca e le sue parole circa un suo possibile ritorno in Italia dopo la fine turbolenta della sua esperienza con la Lazio sanno tanto di assist al bacio. Sarebbe sicuramente una sfida affascinante per lui, che dopo Lotito si troverebbe a fare i conti con un altro presidente dal carattere a dir poco fumantino. Da vedere che piega prenderà quella che è al momento solo una indiscrezione.