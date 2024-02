Napoli, Osimhen ancora problema: la notizia da Castelvolturno

Victor Osimhen è tornato a Napoli pochi minuti fa: domani la decisione sulla convocazione per la sfida contro il Genoa

L’attaccante nigeriano è stato preso di mira dai tifosi del Napoli per il suo ritardo dopo la Coppa d’Africa. In poco tempo il suo status è cambiato: da eroe a traditore visto che dovrebbe lasciare la squadra azzurra al termine della stagione come ha fatto intendere lo stesso presidente De Laurentiis. Ecco cosa succederà domani a Castel Volturno al suo rientro in squadra.

Un colpo di scena sull’attaccante nigeriano che ha fatto il suo ritorno a Napoli in serata. Ora tutti i tifosi azzurri vogliono capire se sarà o meno a disposizione per la prossima sfida contro il Genoa, in programma sabato allo Stadio Maradona alle 15. Un momento decisivo arriverà domani quando ci sarà la rifinitura per preparare gli ultimi dettagli per affrontare la formazione guidata da Alberto Gilardino.

Napoli, la decisione su Osimhen: la verità di Mazzarri

Saranno ore intense per conoscere così la decisione definitiva sulla convocazione o meno di Osimhen per la sfida contro il Genoa. Gli azzurri hanno bisogno dei tre punti a tutti i costi per continuare a sognare la risalita veloce in classifica.

Come svelato da Sky Sport Victor Osimhen è arrivato pochi minuti fa a Napoli. Domani mattina è prevista la seduta d’allenamento come rifinitura e il nigeriano scenderà con la squadra a Castel Volturno. Salvo imprevisti, sarà convocato per la sfida contro il Genoa. Partirà così dalla panchina e se ci sarà bisogno tornerà in campo con la maglia azzurra.

Mazzarri vorrebbe tornare a collezionare i tre punti per sognare in grande: la risalita resta un percorso arduo, ma la squadra partenopea ci proverà fino alla fine senza rimpianti. Il Napoli punterà così al quarto posto con la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona tutta da vivere.