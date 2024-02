Ribaltone Conte-Napoli: azzurri scatenati

Ribaltone per Antonio Conte e il Napoli: non è detta ancora l’ultima parola sul futuro dell’ex tecnico dell’Inter. Azzurri scatenati, le ultime

Il futuro di Antonio Conte non è ancora deciso. Inizialmente sembrava che il tecnico salentino dovesse andare alla Juve o al Milan, ma in realtà tutto è da definire. La decisione non sarà presa prima della prossima estate, sia da parte dei club sia da parte, soprattutto, del tecnico. L’ex CT è ormai fermo da più di un anno, ha preferito prendersi un anno sabbatico e godersi la famiglia, in attesa della chiamata giusta.

Un ribaltone che vede il suo arrivo al Napoli è ancora possibile! Lo ha riportato negli ultimi giorni Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sulla situazione della panchina azzurra che come noto la prossima stagione sarà affidata ad un mister “X” ancora ignoto ma che sicuramente non sarà Mazzarri.

Il sogno di De Laurentiis rimane proprio Antonio Conte, inutile nasconderlo. Si tratta del segreto di Pulcinella il fatto che patron partenopeo abbia un debole per l’ex Inter. Il problema sembrava essere la volontà del tecnico ad allenare il Napoli.

In molti sono scettici anche perché De Laurentiis aveva già contattato Conte ad ottobre per farlo subentrare a Garcia, ottenendo un netto rifiuto. Da allora le cose però sono cambiate. Prima di tutto il tecnico salentino non accetta panchine a stagione in corso, perché ama iniziare sin dal ritiro con la sua squadra e soprattutto avere voce in capitolo sulla costruzione della rosa.

Inoltre una cosa è arrivare in azzurro nella stagione post-scudetto con un Napoli in difficoltà e un’altra è farlo in un’annata in cui bisognerà ricostruire.

Ribaltone Conte-Napoli, gli azzurri sono scatenati. De Laurentiis ci (ri)prova

Tra l’altro, in una recente intervista, lo stesso Conte ha asserito di essere disposto ad allenare il Napoli un giorno, nessun veto. Secondo quanto rivelato dall’emittente radiofonica, dunque, il tecnico stima molto la città partenopea, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis ed è affascinato dall’idea di poter allenare il club azzurro. Vuole scegliere con calma la sua prossima avventura che potrebbe essere proprio all’ombra del Vesuvio. Il tecnico ama fare le cose a modo suo, con i suoi tempi.

E qui potrebbero iniziare i “perché no” a un suo approdo al Napoli. Prima di tutto perché, come accennato, Conte vuole avere voce in capitolo sulla costruzione della squadra. L’idea che lo stuzzica è avere a che fare solo con ADL senza figure intermedie.

Ma soprattutto è un tecnico con il chiodo fisso della vittoria: se va in un club lo fa per vincere e vuole che i suoi obiettivi sul mercato siano raggiunti. Questo potrebbe un po’ cozzare con il carattere di De Laurentiis che spesso impone le proprie idee in sede di acquisti.