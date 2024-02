Roma, il gran colpo per l’estate: De Laurentiis furioso

In vista della prossima stagione, la Roma è pronta a rinforzarsi con un super colpo. Il giocatore arriva dal Napoli di De Laurentiis

Una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni: la Roma, rivitalizzata dall’arrivo di De Rossi, è in corsa per il quarto posto e vuole arrivare il più lontano possibile in Europa League. Saranno mesi importanti per i giallorossi e, mentre squadra e tecnico sono impegnati sul campo, la società pensa già al futuro.

L’obiettivo è quello di costruire una squadra che possa essere protagonista ai massimi livelli e tra i reparti da rinforzare troviamo, senza dubbio, l’attacco. I giallorossi nella prossima estate rischiano di perdere sia Lukaku sia Abraham: il belga, arrivato negli ultimi istanti dell’ultimo mercato estivo, è molto difficile possa restare a Roma considerando come la cifra del riscatto, superiore ai trentacinque milioni, non sia alla portate delle classe giallorosse. Senza contare il maxi stipendio e che ora non c’è più il decreto crescita.

Diverso il discorso per Abraham: il centravanti, ancora alle prese con il terribile infortunio subito all’ultima giornata dello scorso campionato, potrebbe essere uno dei giocatori da sacrificare in ottica Fair Play Finanziario che obbliga la Roma a rispettare determinati parametri. Possibile rivoluzione in attacco per i giallorossi, con la società che sembra aver individuato il centravanti del futuro.

Nella rosa del Napoli campione d’Italia troviamo un centravanti che non sta vivendo la sua migliore stagione: parliamo di Simeone autore, fino a questo momento, di 3 gol. Rendimento non propriamente positivo, ma questo dipende anche dalla presenza, escluso il periodo Coppa d’Africa, di Osimhen.

Simeone sembra voler andare via dal Napoli proprio per essere titolare e dimostrare, con continuità, il suo valore: il club giallorosso può garantirgli questa titolarità ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di lasciar partire il suo centravanti e soprattutto non vuole rinforzare una diretta rivale.

Roma, piace Simeone: muro De Laurentiis

A questo bisogna aggiungere come Simeone, contratto in scadenza nel 2026, il prossimo anno possa avere sicuramente più spazio e un maggior minutaggio visto l’addio di Osimhen destinato ad una tra PSG e Real Madrid. O alla Premier League. Il futuro del classe 1995 è in bilico con i prossimi mesi probabilmente determinanti.

Al momento l’interesse della Roma nasce da una semplice indiscrezione di mercato (anche perché devono incastrarsi diverse pedine per far andare in porto il trasferimento del centravanti in giallorosso), tuttavia Simeone è uno di quei giocatori da tenere sotto osservazione nel corso della prossima sessione estiva.