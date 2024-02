Sedotto e abbandonato: furia Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen in maglia azzurra continua a tenere banco: il bomber è furioso, sfuma il clamoroso affare

In casa Napoli l’attenzione è già tutta rivolta all’anno prossimo. In questa stagione, con Garcia prima e Mazzarri poi, gli azzurri non hanno dimostrato di essere la squadra impeccabile e quasi imbattibili che meno di un anno fa conquistava dopo 33 anni meritatamente il terzo Scudetto della sua storia.

Durante la prossima sessione estiva di calciomercato sono innumerevoli i movimenti che il presidente De Laurentiis ha in mente per rilanciare il progetto Napoli. A partire dall’allenatore, che sicuramente non sarà Walter Mazzarri: dopo la breve parentesi ed il ritorno, il tecnico sarà rimpiazzato con uno dei grandi nomi che circolano da mesi. E se l’addio di Zielinski, che approderà all’Inter a parametro zero, è una batosta assai difficile da digerire, sarà altrettanto complesso fare i conti con la quasi certa partenza di Victor Osimhen.

Il rinnovo del nazionale nigeriano, annunciato lo scorso 23 dicembre, è stata utile a rimandare all’estate la cessione della punta. Ma adesso per il bomber ex Lille, sconfitto in finale di Coppa d’Africa dalla Costa d’Avorio, arrivano pessime notizie: sedotto e abbandonato, il top club è pronto a tirarsi indietro.

Addio Osimhen, la big ci ripensa: bomber furioso

Il portale ‘Footballtransfers.com’ riporta delle novità importanti riguardanti uno dei club che da mesi viene dato in pole position per l’acquisto di Victor Osimhen dal Napoli. Si tratta del Chelsea di Boehly che, nonostante le spese nell’ultimo anno siano ammontata a oltre 1 miliardo di euro, è intenzionato a registrare una nuova rivoluzione durante il prossimo calciomercato estivo.

I tifosi dei ‘Blues’ chiedono a gran voce l’arrivo di un nuovo centravanti: su tutti, resta fortissimo il nome di Osimhen. Ma il noto giornalista David Ornstein, particolarmente informato sulle vicende di mercato in Premier League, ha di fatto raffreddato la pista che porterebbe l’ultimo capocannoniere della Serie A alla corte di Mauricio Pochettino.

Alla ‘NBC’ ha infatti rivelato come la dirigenza del Chelsea sia concentrata a reclutare nuovi giovani talenti. Secondo Ornstein i ‘Blues’ guarderanno alla difesa ma anche all’attacco: non viene però garantito che uno di questi grandissimi nomi ventilati da tempo, Osimhen su tutti, alla fine vesta la maglia del Chelsea nella prossima stagione. Ornstein sottolinea come la società inglese sarà molto attenta ai rigidi paletti imposti dal Financial Fair Play.

A questo punto la pista Osimhen potrebbe effettivamente saltare, ed il calciatore che già si vedeva con la maglia della squadra londinese addosso dovrà attendere l’arrivo di un’altra grande società per lasciare il Napoli in estate. Osimhen, fino a questo momento, con la squadra di Mazzarri ha accumulato 18 presenze – tra Serie A, Coppa Italia e Champions League – con 8 gol e 3 assist vincenti.