Ultima partita col Napoli: esonero immediato e sostituto

Sembra proprio che l’esonero sia dietro l’angolo. La clamorosa indiscrezione che ha sorpreso tutti i tifosi. Ecco tutti i dettagli

La stagione del Napoli è stata fin qui pessima. Dopo aver perso ogni speranza di lottare per lo scudetto già ad ottobre ed aver assistito già ad un cambio in panchina, i tifosi azzurri si erano illusi che il ritorno di Walter Mazzarri potesse portare novità positive per la propria squadra. Non è stato così. Il Napoli ha abbandonato sempre di più la lotta alle prime posizioni e adesso vaga pericolosamente a metà classifica, avendo accumulato un distacco importante anche dal quarto posto.

L’obiettivo minimo di Aurelio De Laurentiis è quello di andare in Champions League, ma gli azzurri dovranno cambiare marcia se vogliono raggiungere questo traguardo. Dopo aver perso le speranze di vincere il tricolore, il Napoli è stato eliminato subito dalla Coppa Italia ed ha perso la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Per questo motivo, l’unica speranza per rendere positiva questa stagione resta la Champions. A proposito di Champions, dopo la doppia sfida con il Napoli potrebbe saltare una panchina, ma non è quella di Mazzarri.

Il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. La sfida sembra ardua, i catalani sono favoriti, ma non stanno vivendo un buon momento.

La squadra allenata da Xavi è molto lontana dal primo posto in Liga, occupato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blaugrana si sono fatti superare anche dal Girona, rivelazione del campionato, e non sembrano in grado di rientrare nella corsa per il titolo.

Per questo motivo, Xavi rischia il posto qualora dovesse farsi buttare fuori dal Napoli nel prossimo turno di Champions.

Xavi esonerato se il Barça sarà eliminato dal Napoli

Questa è l’indiscrezione che arriva dalla Spagna, secondo la quale il pareggio con il Granada avrebbe convinto la dirigenza catalana a cambiare allenatore. Xavi andrà sicuramente via a fine stagione, ma la sua permanenza fino a maggio sulla panchina del Barcellona dipenderà dal percorso europeo. Se dovesse arrivare in fondo, terminerà il suo contratto sulla panchina del Barça, altrimenti sarà mandato via prima.

Il Napoli non sta passando un periodo felice, quindi si affronteranno due squadre in grande difficoltà, ma gli azzurri dovranno approfittare della fragilità dei loro avversari, molto vulnerabili in difesa. Tutti gli occhi sono puntati sulla doppia sfida di Champions tra Barcellona e Napoli, che potrebbe rilanciare una delle due squadre. Chi passa il turno si godrà qualche settimana di serenità, in una stagione come quella che stanno giocando Barcellona e Napoli non è poco.