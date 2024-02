Addio Osimhen, proposto lo scambio: bomba in casa Napoli

L’attaccante nigeriano è al passo d’addio. Il club sulle sue tracce sono tanti e nelle ultime ore è arrivata una notizia bomba: ecco di cosa si tratta

Victor Osimhen è rientrato a Napoli. Reduce dalla sconfitta in finale di Coppa d’Africa, l’attaccante nigeriano è atterrato all’ombra del Vesuvio e presto sarà nuovamente a disposizione di Walter Mazzarri. Presto ma non subito, probabilmente, dato che il suo fisico è stato messo a dura prova da una gastroenterite, nonché dalle condizioni climatiche estreme in cui si è giocata la kermesse continentale.

In attesa di capire se sarà arruolabile per il Genoa, possiamo dire che Osimhen tornerà certamente disponibile per l’andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Giusto in tempo dunque per una vetrina che potenzialmente potrebbe avere un ruolo determinante per il suo futuro.

Come noto, infatti, il buon Victor è destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate: ben figurare nella massima competizione europea significherebbe attrarre maggiore attenzione su di sé e quindi maggiore concorrenza alla sua porta.

Restando sul tema futuro, le alternative ad Osimhen già non mancano. Si parla di un forte interessamento di svariati club sauditi così come si parla dell’ipotesi Premier League, con Manchester United e Chelsea in cima alla lista degli estimatori. Tuttavia, la pista che nelle ultime settimane si vocifera sia quella più calda vorrebbe l’ex Lille fare ritorno in Francia.

Stavolta per sposare il progetto del PSG. La compagine parigina vedrà partire Kylian Mbappè – destinazione Madrid – e vorrebbe proprio Osimhen per sostituire il forte attaccante transalpino.

Napoli, Osimhen destinato all’addio: proposta interessante dal PSG

Stando alle indiscrezioni, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a ricoprire d’oro il calciatore e a fare al Napoli un’offerta molto allettante. Nel dettaglio, i vertici del club campione della Ligue 1 sarebbero in procinto di proporre ad Aurelio De Laurentiis 80 milioni cash più il cartellino di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Benfica la scorsa estate.

Inutile dire che la proposta sarebbe molto interessante, dato che quello di Ramos è uno dei nomi più illustri d’Europa ed un profilo che ben si sposerebbe con il progetto azzurro: forte, giovane e rivendibile un domani per fare una plusvalenza.

L’unico ostacolo all’affare potrebbe essere il lauto ingaggio che percepisce il lusitano: 5,5 milioni più bonus. Una cifra importante che, però, tutto sommato può rientrare ancora nei parametri del Napoli.

