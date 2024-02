Brutta notizia per il club: torna dalla Coppa d’Africa infortunato

La Coppa d’Africa ha lasciato il segno: non arrivano buone notizie per il club, è tornato dalla Coppa d’Africa di nuovo infortunato

Uno dei rischi maggiori di una stagione con così tanti impegni, e in ogni parte del mondo, è di dover fare i conti con i problemi fisici dei calciatori, che corrono maggiori rischi di farsi male e dover interrompere sul più bello la loro corsa in campo.

Per questo, la Coppa d’Africa non lasciava presagire nulla di buono per i club di Serie A, che hanno dovuto lasciar partire alcuni dei loro gioielli per un mese, e non li hanno neppure avuti a disposizione nella fase centrale del campionato, un danno niente male. Ne sa qualcosa anche il Napoli, che ha perso Victor Osimhen per il maggior tempo possibile, visto che il centravanti è arrivato in finale con la sua Nigeria, per poi essere sconfitto dalla Costa d’Avorio.

Il bomber, dopo essere stato al centro di un nuovo caso, è tornato giovedì nel capoluogo campano e ora punta finalmente al ritorno in campo con gli azzurri, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Ad altri è toccata una sorte ancora più amara e ci vorrà un po’ più di tempo per ritrovare un calciatore molto importante.

Infortunio per Lookman: è tornato dalla Nigeria con un problema fisico

Ademola Lookman, infatti, non sarà a disposizione nei prossimi impegni dell’Atalanta, a causa di un nuovo infortunio che gli è stato diagnosticato al suo rientro dalla Nigeria, nella quale è compagno di Osimhen ieri sera tornato a Napoli. Già nella giornata di giovedì ha svolto terapie al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ma a lui la finale è costata caro.

Nella finale contro la Costa d’Avorio, dopo essere stato uno dei protagonisti della competizione, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Non ci sarà, quindi, contro il Sassuolo e non sarà a disposizione per un paio di settimane, non moltissimo per fortuna, dato che le visite hanno specificato come non ci sia l’interesse dei legamenti. Si tratta comunque di una tegola importante per Gasperini, dato che non mancano molti giorni allo scontro diretto contro il Milan e non si sa se il nigeriano sarà recuperato in extremis.

Nonostante ci sia molta concorrenza in attacco, Lookman è un uomo fondamentale per l’attacco nerazzurro. In questa stagione, ha già messo a segno sette gol e tre assist, e il conto resta aperto, almeno appena rientrerà dall’infortunio.