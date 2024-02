Clamoroso Kvaratskhelia: accordo con l’odiata rivale

Il destino di Kvaratskhelia sembra lontano da Napoli, una clamorosa trattativa spiazza tutti: ecco i dettagli

L’addio di Kvaratskhelia torna ad essere un argomento caldo in ottica calciomercato Napoli. C’è una big pronta a tutto per averlo nel suo undici titolare.

La stagione in corso ha mostrato le difficoltà degli azzurrie dei suoi uomini migliori. Anche il georgiano non è stato immune da critiche. Il suo rendimento è calato, con gli avversari che hanno preso le contromisure in campo.

Kvaratskhelia si era sentito a disagio con Rudi Garcia, la differenza nei movimenti in campo rispetto a quanto fatto con Luciano Spalletti non ha scatenato il suo estro.

Il rapporto con Walter Mazzarri sembra un po’ diverso, il tecnico sta cercando di farlo sentire più partecipe al gioco, collocandolo nelle ultime gare in una posizione più centrale.

Il georgiano resta però sempre un nome forte sul mercato. L’estate del 2024 sarà quella dei grandi colpi. I campani stanno registrando dei rifiuti per il rinnovo e ora si sta muovendo una nuova big per averlo. Potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena a scombussolare l’ambiente napoletano.

Kvara passa a una rivale, i dettagli

Il trasferimento dell’attaccante potrebbe non essere così scontato. Il Real Madrid non è sicuro di poterlo ingaggiare, proprio perché c’è una sua storica e odiata rivale che sta facendo di tutto per inserirsi nella trattativa e convincere il calciatore: il Barcellona.

I tifosi al ‘Camp Nou’ potrebbero avere un nuovo idolo, quel calciatore che manca – almeno nell’affetto incondizionato dei tifosi – dai recenti trionfi di Leo Messi. La dirigenza catalana sta pensando a una svolta importante proprio per replicare ai blancos che stanno definendo il loro accordo plurimilionario con Mbappè.

Il Barcellona si lancerebbe invece sul numero 77 del Napoli, come riporta il Mundo Deportivo, dandogli grandi responsabilità in campo nel nuovo ciclo che partirà dalla prossima stagione.

Una coppia formata da Kvaratskhelia e Lewandowski ha senza dubbio il suo fascino e potrebbe mettere in pericolo ogni tipo di difesa avversaria. Non sarà comunque semplice per i blaugrana chiudere l’affare, anche se il georgiano sarà un osservato davvero speciale partendo dal prossimo impegno di Champions League.

Dal canto suo, il georgiano vorrà chiudere al meglio la stagione per poi lasciare la Serie A. Gli agenti non stanno trovando un accordo con il Napoli per un adeguamento del contratto, De Laurentiis è forte di un vincolo sino al 2027 e arriva ad offrire sino a 4 milioni annui. L’entourage punta su almeno il doppio dell’ingaggio e potrebbe così avvicinarsi al Barcellona.