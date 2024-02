Colpo di scena Napoli, nessuno lo immaginava: ADL ha scelto lui

Il presidente azzurro ama i colpi di teatro e sembrerebbe intenzionato a regalarne uno: gli ultimi aggiornamenti sulla clamorosa indiscrezione di calciomercato

La stagione post-scudetto sta andando certamente in un modo che né Aurelio De Laurentiis né i tifosi partenopei si sarebbero mai aspettati. Il Napoli campione d’Italia, infatti, ha gradualmente smarrito certezze e principi di gioco palesati sotto la gestione Spalletti, scivolando in un turbine negativo fatto di prestazioni mediocri e di tanto caos.

Dopo l’esonero di Rudi Garcia, De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina a Walter Mazzarri, ma nemmeno il “buon medico di famiglia” è riuscito finora a trovare la cura per uscire dalla crisi.

Anzi, i numeri del tecnico toscano sono addirittura peggiori di quelli del francese, e raccontano di 6 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sconfitte in 16 gare tra campionato e coppe. Un ruolino che, sebbene manchino ancora diversi mesi alla fine della stagione, ha già convinto il presidente azzurro a non rinnovare il contratto del mister di San Vincenzo, in scadenza il prossimo giugno.

Mazzarri lascerà il Napoli al termine della stagione. Questo è poco ma sicuro. Meno certezze, invece, vi sono su chi prenderà il suo posto. Il sogno di De Laurentiis sarebbe prendere Antonio Conte, ma il tecnico salentino sembrerebbe più indirizzato a sposare il progetto del Milan. Nella lista dei papabili abbiamo anche Vincenzo Italiano, Francesco Farioli, Stefano Pioli – che si libererebbe dai rossoneri proprio nel caso in cui Conte dovesse decidere di legarsi al Diavolo – e Gian Piero Gasperini.

E poi, c’è una clamorosa ipotesi che sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore…

Ci riferiamo al possibile ritorno di uno delle figure più amate ed odiate dalla piazza partenopea: Maurizio Sarri, il Comandante dello scudetto sfiorato nel 2018 e protagonista del ‘tradimento’ che lo vide passare alla Juventus un anno più tardi.

Napoli, Mazzarri destinato all’addio: spunta il clamoroso ritorno di Sarri

Il 65enne allenatore toscano sarebbe ai ferri corti con la dirigenza della Lazio, in particolare col presidente Claudio Lotito, e tutto lascia presagire che a fine stagione divorzierà dal club capitolino. Stando alle indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe fiutato l’occasione e già avviato i contatti per capire se vi sono i margini per intavolare una trattativa.

Lo ricordiamo, l’imprenditore romano chiamò Sarri anche qualche tempo fa, quando avviò le ricerche per un sostituto di Gennaro Gattuso. Allora non se ne fece nulla perché l’esperto tecnico di origini napoletane non se la sentì di accettare l’incarico. Vedremo se stavolta De Laurentiis avrà maggiore successo.