Dal Napoli al Milan: ecco il nuovo bomber

Azzurri e rossoneri a caccia di un bomber da urlo: annuncio a sorpresa, il duello tra Milan è Napoli è più vicino che mai

In casa Napoli è tempo di scrivere nuove pagine importanti per i tifosi azzurri. Meno di un anno fa la squadra, allora allenata da Spalletti, conquistava senza troppi problemi un meritatissimo Scudetto. Adesso, con anche la qualificazione alla Champions League a rischio, resta solo da programmare il prossimo calciomercato.

Un’estate bollente per la società campana, Aurelio De Laurentiis dopo aver fatto mea culpa per le errate scelte compiute qualche mese fa (Garcia in primis) ha messo mano al portafogli e portato a Castelvolturno innesti di valore: da Ngonge a Traorè, fino a Mazzocchi e Dendoncker. L’idea è quella di costruire un Napoli sempre più forte e competitivo, tanto in Serie A quanto in Europa.

Ed è per questo che tra le priorità di Meluso e dello stesso De Laurentiis ve n’è una in particolare: la firma di un grande centravanti. Victor Osimhen saluterà Napoli, è tornato in ritardo dalla finale persa in Coppa d’Africa e – a detta di qualcuno – anche in una condizione fisica non ottimale.

Parallelamente, però, anche il club di Cardinale ha urgente necessità di firmare un bomber di primissimo livello. Il Milan rischia seriamente di perdere a zero Olivier Giroud: il 37enne francese non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

E a questo punto il duello tra le due big italiane è quasi automatico: c’è un nome in particolare che entusiasma le dirigenze in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Il giornalista turco Ekrem Konur, estremamente informato sui fatti di mercato internazionale, ha di fatto annunciato il nome che Milan e Napoli sono pronte a sognare al termine dell’attuale stagione. Su ‘X’ è arrivato l’annuncio che tutti i tifosi aspettavano.

Si parla di Jonathan David, pallino di Moncada a che piace moltissimo anche alla dirigenza campione d’Italia. La punta canadese è in scadenza nel 2025 con il Lille e pare proprio che l’addio – ad un anno dalla chiusura del contratto coi francesi – sia ormai certo. Ecco quindi che oltre alle due nostrane, vi sarebbero però anche altri club interessatissimi.

Napoli-Milan per David: le ultime

In pole c’è il Liverpool, reduce da un’annata non propriamente felice e alla ricerca di un centravanti degno di questo nome. Occhio poi anche a Chelsea, Manchester United e Arsenal in Premier League.

Nella Liga, invece, attenzione all’Atletico Madrid di Simeone che già nel mese di gennaio ha sondato il terreno per la firma di una punta di valore: il discorso è stato poi rimandato al prossimo giugno. Napoli e Milan, insomma, si daranno da fare per la firma del 23enne newyorkese che in questa annata in Francia – tra campionato e coppe – ha collezionato 30 presenze, segnato 13 gol e firmato 6 assist vincenti.