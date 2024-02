Ha già detto sì al Napoli: “Sono pronto”

In attesa della prossima partita, in casa Napoli bisogna registrare un annuncio importante per il calciomercato della prossima estate

Dopo la vittoria ottenuta contro il Verona al Maradona contro il Verona dell’ex Baroni, il Napoli è caduto di nuovo in campionato. Domenica la squadra di Walter Mazzarri è stata sconfitto dal Milan con il risultato finale di 1-0: gol decisivo di Theo Hernandez.

Il principale colpevole di questa sconfitta, almeno secondo media e tifosi, è stato Walter Mazzarri. Al tecnico toscano è stato imputato l’errore di aver schierato una squadra troppo difensiva, considerando anche il cambio ad inizio secondo tempo tra Leo Ostigard e Matteo Politano. Il Napoli ha consegnato un tempo al Milan.

Con questo ko la situazione degli azzurri in classifica è ulteriormente peggiorata. Il Napoli ora è nono con la bellezza di 7 punti di svantaggio dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini quarta. Kvaratskhelia e compagni sono adessi attesi dalla sfida casalinga contro il Genoa. Tuttavia, prima del match contro la squadra di Alberto Gilardino, nel Napoli bisogna registrare delle novità importanti in ottica calciomercato.

Graziano Battistini, agente di Caprile (portiere dell’Empoli, ma di proprietà del Napoli), ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Il papà è napoletano è sicuramente sarebbe felicissimo di vedere suo figlio in azzurro. Se Elia è pronto per diventare il nuovo portiere del Napoli? Da quanto lo conosco si è sempre fatto trovare pronto. Lui ha sempre saputo rispondere presente”.

Napoli, l’agente di Caprile è sicuro: “Elia è nato pronto, ha sempre risposto presente”

Il rappresentante di Caprile ha poi continuato il suo intervento: “La mia attenzione, però, deve andare sull’impegno di Elia a difendere la porta dell’Empoli, cercando di ottenere un’importantissima salvezza. Lui è nato pronto, ma deve dimostrare ogni giorno di essere un portiere all’altezza”.

Queste parole di Battistini aprono le porte di Elia Caprile al Napoli, anche perché il futuro di Alex Meret sembra essere sempre più lontano dal capoluogo partenopeo. In scadenza a giugno, ma il Napoli vanta un’opzione rinnovo per un altro anno, il portiere potrebbe lasciare il Napoli dopo sei stagioni. Proprio il nome dell’ex Spal, esattamente in questi ultimi giorni, è stato accostato alla Roma di De Rossi.

Nel frattempo, però, i tifosi del Napoli sperano che la loro squadra del cuore possa riprendersi sin da subito, anche perché mercoledì prossimo ci sarà il match di andata di Champions League contro il Barcellona di Xavi.