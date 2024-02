Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a sorpresa che può davvero far esultare i tifosi. Arriva il colpo inatteso che arriva direttamente dalla Premier League. Rappresenta, però, un nome già familiare per la Serie A, dal momento che lo abbiamo già visto all’opera in Serie A. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri, in maniera del tutto inevitabile, devono provare a restare con i piedi per terra in questo periodo e non sprofondare negli abissi. La stagione, infatti, fino a questo momento è stata davvero da dimenticare, come certificato dal fatto che sono lontanissimi dalla zona UEFA Champions League. In tal senso, però, il Napoli sa di dover fare attenzione soprattutto per la prossima stagione, dal momento che in quel caso non saranno più ammessi in senso assoluto passi falsi. Anche in termini di operazioni da chiudere sul mercato. Arrivano notizie, in tal senso, molto importanti. I partenopei provano a riportare in Serie A il calciatore ora in Premier League.

Mercato Napoli, colpo dalla Premier League

In vista della prossima stagione i partenopei devono lavorare con molta attenzione dal momento che servono idee chiare per evitare ulteriori cantonate. In tal senso, spunta un nome nuovo che può fare per davvero al caso del club azzurro.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ilario Imparato, il Napoli potrebbe seriamente fiondarsi su Guglielmo Vicario. L’ex portiere dell’Empoli, attualmente in forza al Tottenham, rappresenta uno dei migliori nel suo ruolo in Premier League. Nonostante ciò, la pista azzurra non sarebbe assolutamente da scartare. Andiamo a vedere perché.

Napoli, occhi puntati su Vicario: torna in Serie A?

Classe 1996, l’anno scorso all’Empoli si è consacrato e da lì è arrivato il suo passaggio al Tottenham per circa 20 milioni di euro. Adesso, stando a quanto raccontato dal giornalista Ilario Imparato, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia. Ad agevolare questo ipotetico affare c’è il fatto che a rappresentare il calciatore ci sono due procuratori vicini al club. Si tratta dei fratelli Giuffrida, con i quali il club di Aurelio De Laurentiis ha già portato in porto l’operazione Traorè. Insomma, ci sono dei margini per sperare nella buona riuscita di questo affare. Attenzione alla pista Vicario al Napoli.