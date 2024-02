Napoli, annuncio alla radio: nome incredibile per la panchina

Il futuro della panchina del Napoli spiazza i tifosi con un ultimo annuncio incredibile. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli prenderà un nuovo tecnico e i tifosi azzurri, dopo un’intervista nelle ultime ore, hanno il quadro della situazione più netto sulle mosse della società.

La situazione in casa Napoli è ancora avvolta nella grande precarietà per il futuro in panchina. La posizione di Walter Mazzarri non è salda, il tecnico toscano non ha avuto un grande impatto guardando ai numeri raccolti e la squadra è ancora indietro in classifica.

Dopo l’ultimo recupero in Serie A, il Napoli ora si trova a sette lunghezze da Atalanta e Bologna che occupano il quarto posto: non accedere alla prossima edizione Champions League sarebbe un duro colpo per le casse della società.

Aurelio De Laurentiis potrebbe così puntare su una nuova svolta, la terza in stagione, per dare un’altra scossa al Napoli in campo. Un tecnico come Leonardo Semplici è stato accostato agli azzurri.

Semplici al Napoli, tutta la verità

L’allenatore era stato contattato in passato da ADL, che ha valutato positivamente il suo apporto negli anni a Ferrara. Il tecnico conquistò due salvezze e lanciò diversi elementi in biancazzurro, salvo poi perdersi un po’ tra Cagliari e Spezia. Intervistato da Radio CRC, Semplici ha però smentito i contatti col Napoli e ha augurato un buon proseguimento di lavoro al collega Mazzarri.

L’ex mister della Spal si è defilato dell’eventuale successione immediata per la panchina: “Mi fa piacere l’accostamento come allenatore del Napoli, purtroppo però non c’è stato nulla di concreto”. Semplici attenderà così il suo turno, è uno degli allenatori che potrebbe rientrare presto in campionato.

Semplici potrebbe valutare il Sassuolo (in caso di esonero per Alessio Dionisi) e, allo stesso tempo, monitora con particolare attenzione i campani. Il tecnico ha seguito quanto accaduto nei mesi scorsi e mostra la sua fiducia nel gruppo allenato da Mazzarri: “Per me ci sono tutte le possibilità e le qualità per tornare a lottare anche per il quarto posto”.

Una iniezione di fiducia che dovrà essere trasportata in campo dovendo necessariamente aumentare i risultati positivi in Serie A, con una maggiore continuità.

Il Napoli nelle ultime cinque gare ha conquistato solamente cinque punti, Semplici spiega i problemi che si riflettono anche sul presente: “La squadra ha avuto difficoltà concrete dopo aver vinto lo scudetto, non c’erano le stesse motivazioni dopo aver cambiato tecnico e direttore sportivo”.